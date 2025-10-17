◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第3戦 ソフトバンク0―6日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの正木智也外野手（25）が半年ぶりに1軍の舞台に立った。安打は出なかったもの「不安はなかった。自信を持って（打席に）入れた」と充実感をにじませた。

7回1死一塁で代打として登場。名前をコールされると場内では大歓声が上がった。「あんな大歓声になると思わなかったので、ちょっと鳥肌立ったというかうれしかった」。左肩を負傷した4月18日の西武戦（ベルーナドーム）以来の打席。カウント3―1から三遊間へヒット性の当たりを放ったが、遊撃・山縣秀の好捕に阻まれて結果は遊直となった。

左肩を手術した影響でヘッドスライディングなど一部のプレーが制限されている。それでも打席が終わった後、奈良原浩ヘッドコーチから「ダイビング（キャッチ）はしなくていいからな」と背中を押され、そのまま右翼の守備にもついた。「ボールの見え方はすごく良かった。守備もつかせてもらって無難にこなせたのは収穫」と納得した表情を見せた。

4月末に左肩の手術を受け、当時の発表は「競技復帰まで5〜6カ月」。今季中の復帰は難しい状態だった。それでもあきらめずにリハビリを続け、短期決戦の大事な場で見事に復活を遂げた。「今度は今日よりももっと緊迫する場面で打てるように。また明日からもっといい打席、いい打ち方をできるようにがんばりたい」。力強いスイングで日本シリーズ進出へ導く。（大橋昂平）