¡Ú£×£×£Å¡Û¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬ÆüËÜ³®Àû¤ÇÌöÆ°¡¡¥ê¥¢¤È¥«¥Ö¥¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º·âÇË¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡Ö£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ê£±£·¡¢£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î½éÆüÂç²ñ¤¬£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢à¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤á¤³¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¡¢ÆüËÜ³®Àû¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î°ÊÍè£±Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤Î³®Àû¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥è¤Ï¤³¤ÎÆü¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ÈÁÈ¤ß¡¢°ø±ï¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤È·ãÆÍ¡£¥¤¥è¤Ï¡Ö¥À¥á¡¼¥¸£Ã£Ô£Ò£Ì¡×»þÂå¤«¤é¥¢¥¹¥«¡¢¥«¥¤¥ê¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢½ÉÅ¨¥ê¥¢¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê·èÊÌ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÎ¾·³¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£¥ê¥¢¤¬¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥¤¥è¤â¥±¥Ö¥é¡¼¥À¤ÇÄÉ·â¤·°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Ê¬²á¤®Å¨·³¤Î¸ÈÂ©¤Ê°¤ÎÏ¢·¸¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¤¥è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¾¸Äì¤Ç¥¢¥¹¥«¤ò½³»¶¤é¤·°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¡£Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¥ê¥¢¤¬¥¢¥¹¥«¤Ë¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥É¡ÊÊÑ·¿¥Ü¥à¡Ë¤ò·è¤áÊ¬ÃÇ¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Ï¥¤¥è¤¬¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¤òÅê²¼¤·¥«¥¤¥ê¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿»Ò¶¡¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¼Ì¿¿»£±Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È·è¤á¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î¿´¤ò¤âÃ¥¤¤¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ï½÷¤Ï¥á¥¤¥ó¸å¤Ë¤âÂç³èÌö¤·¤¿¡£Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¡¦£Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯¤¬¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥ª¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ËµÞ½±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¡£È¿Â§¾¡¤Á¤Ç²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤â¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤È¥é¥±¥ë¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤ÆÀï°ÕÁÓ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·µß½Ð¡£¥Ñ¥ó¥¯¤«¤é´¶¼Õ¤È±É¸÷¤ò¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¥¤¥è¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö£Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬£×£×£Å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤âÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤â²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀä¶«¤·Âç²ñ¤òÄù¤á¤¿¡£