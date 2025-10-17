ＮＹ各市場 ２３時台 ダウ平均は１２８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間10:05）（日本時間23:05）
ダウ平均 46080.48（+128.24 +0.28%）
ナスダック 22581.90（+19.36 +0.09%）
CME日経平均先物 48315（大証終比：+765 +1.59%）
欧州株式17日GMT14:05
英FT100 9367.96（-68.13 -0.72%）
独DAX 23946.21（-325.98 -1.34%）
仏CAC40 8201.83（+13.24 +0.16%）
米国債利回り
2年債 3.455（+0.031）
10年債 4.005（+0.031）
30年債 4.607（+0.023）
期待インフレ率 2.286（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.580（+0.010）
英 国 4.544（+0.043）
カナダ 3.093（+0.016）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.34（-0.12 -0.21%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4302.60（-2.00 -0.05%）
ビットコイン（ドル）
105656.06（-2230.21 -2.07%）
（円建・参考値）
1589万8067円（-335580 -2.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
