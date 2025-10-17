ＮＹ各市場　２３時台　ダウ平均は１２８ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間10:05）（日本時間23:05）
ダウ平均　　　46080.48（+128.24　+0.28%）
ナスダック　　　22581.90（+19.36　+0.09%）
CME日経平均先物　48315（大証終比：+765　+1.59%）

欧州株式17日GMT14:05
英FT100　 9367.96（-68.13　-0.72%）
独DAX　 23946.21（-325.98　-1.34%）
仏CAC40　 8201.83（+13.24　+0.16%）

米国債利回り
2年債　 　3.455（+0.031）
10年債　 　4.005（+0.031）
30年債　 　4.607（+0.023）
期待インフレ率　 　2.286（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.580（+0.010）
英　国　　4.544（+0.043）
カナダ　　3.093（+0.016）
豪　州　　4.099（-0.053）
日　本　　1.624（-0.030）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.34（-0.12　-0.21%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4302.60（-2.00　-0.05%）

ビットコイン（ドル）
105656.06（-2230.21　-2.07%）
（円建・参考値）
1589万8067円（-335580　-2.07%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ