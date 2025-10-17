◇明治安田J1リーグ第34節 鹿島0―0神戸（2025年10月17日 ノエビアスタジアム神戸）

鹿島の日本代表GK早川友基（26）が、代表帰りで臨んだ神戸戦で今季15度目のクリーンシートを達成した。

開始早々の前半3分、いきなり決定機を迎え、FW大迫に至近距離からシュートを打たれたが、左足で落ち着いて防いだ。「大迫選手が胸トラップした段階で、自分がうまく距離を詰めながらブロックに持っていけたのが良かった」と振り返った。チームはその後も神戸に主導権を握られ、「正直かなり苦しかった。こういう時こそ無失点に抑えようと整理できていた」。守護神を中心に耐えしのぎ、勝ち点1を手にした。

日本代表では初招集された東アジアE―1選手権から3度目の活動を終え、14日のブラジル戦は歴史的勝利をベンチから見届けた。「代表のスピード感には徐々に慣れてきた。その基準を常に持ち続けながら、こっち（鹿島）でもプレーの引き出しを増やしていければ」と向上心は尽きない。

リーグ戦は残り4試合。「自分が失点しなければチームは引き分け以上。最低限の仕事はしていきたい」と見据えた。