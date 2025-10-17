¡áLOVE¡¦¹â¾¾Æ·¡¢TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡ª¡¡¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙÂè3ÏÃ¤Ç¤È¤¢¤ë´ë¶È¤Î¿·¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤Ë¡¢¡áLOVE¡¦¹â¾¾Æ·¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¢¤ëÂç¼ê´ë¶È¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡áLOVE¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Ë´¶¼Õ¡¡°áÁõËÜ»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æº¹¤·Æþ¤ì¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±É¡Ë¡£
¡¡·°¤Ï¡¢Ì¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡½¡½·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¡¡¼¡²ó¡¢10·î24ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤Ë¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤Î¹â¾¾Æ·¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡áLOVE¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³Ú¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤¬²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÎß·×ºÆÀ¸¿ô8200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢TikTok¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤¬20²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤â¤ËµÞ¾å¾ºÃæ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡áLOVE¤Î¹â¾¾¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó½é¤á¤ÆTBS¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¹â¾¾¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂç¼ê´ë¶È¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°ì¥ÎÀ¥ÎèÆà¡£Èà½÷¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÊª¸ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÅ¸³«¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹â¾¾¤¬¸«¤»¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¾¾Æ·¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡áLOVE¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Ë´¶¼Õ¡¡°áÁõËÜ»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æº¹¤·Æþ¤ì¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡·°¤Ï¡¢Ì¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡½¡½·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¡¡¼¡²ó¡¢10·î24ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤Ë¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤Î¹â¾¾Æ·¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡áLOVE¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³Ú¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤¬²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÎß·×ºÆÀ¸¿ô8200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢TikTok¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤¬20²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤â¤ËµÞ¾å¾ºÃæ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡áLOVE¤Î¹â¾¾¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó½é¤á¤ÆTBS¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¹â¾¾¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂç¼ê´ë¶È¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°ì¥ÎÀ¥ÎèÆà¡£Èà½÷¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÊª¸ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÅ¸³«¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹â¾¾¤¬¸«¤»¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¾¾Æ·¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×