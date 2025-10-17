DeNA¡¡ÀèÈ¯¥±¥¤¤Ïº£µ¨ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿ºå¿À¤Ë5²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡¡¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÅêµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¡¡DeNA0¡½4ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡º£µ¨ºå¿ÀÀï¤ÇÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿DeNAÀèÈ¯¡¦¥±¥¤¤ÏÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨0¡¦85¡£8»î¹çÁ´¤Æ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊQS¡á6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤«°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤Î°ìÀï¡£½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤Ï½é²ó¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤ËÀèÀ©3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï5ÈÖ¡¦Âç»³¤Ëº¸±Û¤¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡4²ó2/3¤ò5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ÇÌµÇ°¤Î¹õÀ±¡£¡ÖÀ©µå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢Â¤ÎÂ®¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÎÝ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¿¹²¼¤ò18ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È´°àú¤ËÉõ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏÆâ³Ñ¤ò¸·¤·¤¯¹¶¤á¤Æ»àµå¡£3²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿3ÈÖÂÇ¼Ô¡£DeNA¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¿µ½Å¤Ë¹¶¤á¤¿¤¬¡¢1¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë½ÐÎÝ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬ÄË¤¤¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£