Ìó400Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡ÈSUV¡É¥È¥é¥Ã¥¯¡×!? ¤·¤Ã¤«¤ê6¿Í¾è¤ì¤ë¡È4¥É¥¢¡É¤Î¡Ö¥È¥è¥¨¡¼¥¹¡×¡ª Ç÷ÎÏ¤Î¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¡õ¥¢¥ë¥ß¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤â¥¤¥¤¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¡×ÅÐ¾ì
¥Ü¥Ç¥£¥ê¥Õ¥È¡ßµðÂç¥¿¥¤¥ä¡ß¥Õ¥ëÂ¤·Á¥¢¥ë¥ß¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¡ÖÁ´ÎÏSUV¡×²½
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥È¥è¥¨¡¼¥¹¡×¤Î¾¦ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢SUVÉ÷¤ËÂçÃÀ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤¬Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢Âç·¿¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤Ë¤è¤ê¼Ö¹â¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡È¥¤¥«¥Ä¥¤¡É¥¢¥ë¥ß¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡ÈSUV¡É¥È¥é¥Ã¥¯¡×!?¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê49Ëç¡Ë
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Åçº¬¸©¤ÎÍ¸Â²ñ¼ÒÅÏÍÎ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ï2012Ç¯¼°¤Î¥È¥è¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ê¥Õ¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¼Ö¹â¤Ï200mm¾å¾º¡£»ÔÈÎ¤Î315¡¿75R16¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SUVÅª¤ÊÁöÇËÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½¾Íè¤Î¾¦ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¥¢¥ë¥ßÈÄ¤«¤é°ì¤«¤éÂ¤·Á¤·¤Æ¼«ºî¤·¤¿¥Õ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¦¥¤¥ó¥Á¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢LED¥é¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤È»ëÇ§À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºî¶È¤ä¼ñÌ£ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎ¤ÎÂç¤¤¤¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Î¼Ö¹â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¥¢¥ë¥ßÈÄ¤«¤éÂ¤·Á¤·¤Æ¼«ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ç¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤ä±¦¥¥ã¥Ó¥óÂ¦¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤ÎÂ¤·Á¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢SUV¤é¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³°Áõ¤Î½èÍý¤Ë¤Ïµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÃåÁÛ¤Ï¡¢Â¾ÃÏ°è¤Î»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸µ¡¹¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃæ¸Å¼ÖÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÒÄ¹¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤êºî¤êÊý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¥«¥¹¥¿¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥à¼ÖÎ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÜµÒ¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡ØÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¤«¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ò»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹ØÆþ´õË¾¤Ï3·ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¿ï»þÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÄ¾¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥È¥è¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÄÂÎ¤ÏSUVÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Î¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢395Ëü8000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ê³°ÁõÂ¤·Á¤Èµ¡Ç½²þ½¤¤Ç¡ÖÁ´ÎÏSUV¡×¤ò·Ç¤²¤¿¥È¥è¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¸øÇ§¼èÆÀ¤ä½¼¼Â¤·¤¿ÅÅÁõ¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥«¥¹¥¿¥à°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î¹ØÆþ´õË¾¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£
¡¡¶ÈÌ³ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î·øÏ´¤µ¤ò³Ë¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢SUVÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·óÈ÷¤¹¤ë¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£