¡¡ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¤Î»ÔÌ±ÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼½¤Á¶¹©»ö¤ò½ä¤ê¡¢ÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¶È¼ÔÂ¦¤«¤éÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÜ·Ù¤Ï17Æü¡¢¼ýÏÅÍÆµ¿¤ÇÆ±»Ô·ò¹¯¿ä¿Ê²Ý¤ÎÁ°²ÝÄ¹°ÂÅÄÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¡áÆ±ÉÜÀÝÄÅ»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¡¢Â£ÏÅÍÆµ¿¤Ç¡¢ÅÚÌÚ·úÃÛ²ñ¼ÒÌò°÷ÌðÌî¾¡µ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡á¼é¸ý»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¡Á25Ç¯4·î¡¢»ÔÌ±ÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼½¤Á¶¹©»ö¤Ç¡¢¶È¼Ô¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¼è¤ê·×¤é¤¤¡¢ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É·×46Ëü±ßÊ¬¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£ÌðÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ£¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£ÉÜ·Ù¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£