¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¤¬£±£·ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¡£¼ÂÉã¤¬à·ÝÇ½¿Íá¤Ç¤¢¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤êµÆÃÏ¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î·»Äï¤â¤â¤¦Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¡¢»ä¤Î»Ò¶¡¤â¤¤¤ë¤·¡¢±ù¤Ã»Ò¤È¤«¤âÁ´°÷Åìµþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢£²Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ËÌ³¤Æ»¤«¤é¼Â²È¤´¤ÈÅìµþ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Éã¿Æ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤Î¶ÉÄ¹¤È¤¤¤¦¡Ö·ø¤¤¿¦¶È¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡ØÅìµþ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È·è¤á¤¿¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¡Ø¥¨¥¥¹¥È¥é»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉã¿Æ¤¬àÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸á¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤«¤éÇä¤ì¤¿¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÅìµþ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢µÆÃÏ¤â¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸å²¡¤·¡£¤¹¤ë¤ÈÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö£Ã£Í»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢µÆÃÏ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤½Ð»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÏÃ¡¢½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¡¢µÆÃÏ¤ÎÉã¿Æ¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î£Ã£Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ö£Í£Ã¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÇä¤ì¤ë¤ï¡ª¡¡ºÇ½é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£