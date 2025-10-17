B¥ê¡¼¥° Á´¹ñ¤Ë¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¡ª¿··×²è¤Ë»¿ÈÝ¤Ç½»Ì±ÅêÉ¼¤â¡Ä¡§¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±
10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖB¥ê¡¼¥°¤ÎÌîË¾¡Áº£¤³¤½¥Ï¥³¥â¥Î¤Ç²Ô¤°¡Á¡×¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛB¥ê¡¼¥° Á´¹ñ¤Ë¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¡ª¿··×²è¤Ë»¿ÈÝ¤Ç½»Ì±ÅêÉ¼¤â¡Ä
ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡È¥Ï¥³¥â¥Î¡É¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¡Ë¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ä¥Á¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡×¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ï¥³¥â¥Î¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖB¥ê¡¼¥°¡×¤À¡£
¤·¤«¤·º£¡¢B¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖB.³×¿·¡×¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò¼ý±×»ö¶È¤ËÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
°ìÅÙÂ¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤ÏÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤¹¤À¤±¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ï¥³¥â¥Î¤ò¡¢¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼þÊÕ¤Î¿ÍÎ®¤òÊÑ¤¨¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë»ÜÀß¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£
º£¤³¤½¥Ï¥³¥â¥Î¤Ç²Ô¤®¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡È²Ô¤°»ÜÀß¡É¤È¤Ï
ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ¹Åç»Ô¡£¥×¥íÌîµå¡ÖËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É HOKKAIDO¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìó600²¯±ß¤«¤±¤ÆµåÃÄ¤¬¼«Á°¤Ç·úÀß¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ë¤Ï¾úÂ¤½ê¤â¤¢¤ê¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ä¥¤¥¯¥é¤¬»³À¹¤ê¤Î¡Ö¤Ä¤Ã¤³ÈÓ¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Îµå¾ì¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ìîµå¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤ë²¹Àô¤ä¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡¢¥Æ¥é¥¹¤«¤é´ÑÀï¤Ç¤¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤â¡£
¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÂç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³«¶È3Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤âÊÑ¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ´ó¤ê¤ÎËÌ¹Åç±Ø¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Ìó4³äÁý²Ã¡£3·î¤Ë¤Ï±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¼þÊÕ¤ÎÃÏ²Á¤â³«¶ÈÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏÇ¯´ÖÌó500²¯±ß¤È¸À¤ï¤ì¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤¬¡¢Âç¤¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃÏ°èÁÏÀ¸
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤ÇÃÏÊý¤Î¿Í¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÖB¥ê¡¼¥°¡×¤À¡£
Î©¤Á¾å¤²¤«¤é9Ç¯¤Ç¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ï3.6ÇÜ¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï2.2ÇÜ¤Ø¤ÈµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
B¥ê¡¼¥° ¥Á¥§¥¢¥Þ¥óÅçÅÄ¿µÆó¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÄÌ¤·¤¿ÃÏ°èÁÏÀ¸¡£ÃÏ°è¤«¤éÆüËÜ¤ò³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÀéÍÕ¤äÄ¹ºê¡¢Ê¼¸Ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ËÂ³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£´ûÂ¸»ÜÀß¤Î²þ½¤¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë25¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¡£10·î4Æü¤ÏB¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤¬¡£¤³¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡×¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¡¢³«ËëÀï¤Ë¤Ï1Ëü3000¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£
Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´ÑÀïÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾ï¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÃæ¿´¤Ë³¹¤¬Ç®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Õ¤Ê¤Ð¤·¡×¤Î²ñÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¡¢3ÂåÌÜ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ÖB.³×¿·¡×¤È¸Æ¤Ö¡¢²Ô¤°¤³¤È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹½Â¤²þ³×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡ÖB1¡×¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢¡ÖB2¡×¡ÖB3¡×¤È3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëB¥ê¡¼¥°¡£¾º³Ê¤ä¹ß³Ê¤Ï»î¹ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÊÑ¹¹¡£¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¾¡ÇÔ¤Ë¤è¤ë¾º³Ê¤ä¹ß³Ê¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢B¥×¥ì¥ß¥¢¤Ø¤Î»²²Ã¾ò·ï¤ò¡Ö5000ÀÊ°Ê¾å¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î³ÎÊÝ¡×¡¢¡ÖÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²¤¬12²¯±ß°Ê¾å¡×¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¡Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¡Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸©³°¡¢À¤³¦¤«¤éË¬¤ì¤Æ¡¢½ÉÇñ¡¢°û¿©¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ª¶â¤òÍî¤È¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡ÊÅçÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊB¥ê¡¼¥°¤Î²þ³×¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¢¥ê¡¼¥ÊÂ¤¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê¿·»þÂå¡Ä¡È²Ô¤°¥Ï¥³¥â¥Î¡É¤ËÈëºö¥¢¥ê¡ª
Åìµþ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëB¥ê¡¼¥°¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡×¡£±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡×¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡×¤È¡Ö»°°æÊª»º¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡×¡ÊÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¡Ë¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ¾å6³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ôÌó1Ëü¿Í¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¦ÎÓ ÍÎÊå¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬ºÇ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢¥³¡¼¥È¤ËÌÌ¤·¤¿¥Æ¥é¥¹¥¹¥¤¡¼¥È¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÅìµþ¡×¤Ç¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿6¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¼¼¤ò¤Ä¤¯¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¿·¤·¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÎÓ¤µ¤ó¡Ë¡£
»°°æÊª»º¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¦¼Ò»þÂå¤Ë4Ç¯Ãóºß¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¡ÖNBA¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¼«Á°¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤ò¼Ú¤ê¤Æ¶½¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ÎÁ°Æü¤«¤é2Æü¤¬¤«¤ê¤Ç½àÈ÷¡£100¿Í¶á¤¤¿Í¼ê¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤â¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥í¥´¤òÂç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤¤¬¡¢²£ÃÇËë¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢²£ÃÇËë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¹¹ð¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
4·î¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ö¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¡×¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤òË¬¤ì¤¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¥í¥´¤Î½Ð¤·Êý¤ò¸¦µæ¡£
ËÜ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î±ÇÁü±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¡¢¥í¥´¤Î½Ð¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¹¹ð¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¸¡Æ¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¼Â¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëB¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤¬¡¢Ç¯´ÖÌó30»î¹ç¤·¤«³«¤«¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÎÓ¤µ¤ó¡¢300Æü°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö»Ä¤ê¤ÎÆü¿ô¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡È¤¢¤ëÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÀßÈ÷¡É¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê·úÀß·×²è¤¬³¹¤òÊ¬ÃÇ!?
°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶»Ô¡£Åì»°²ÏÃÏ°è¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤Ç¡¢¿Í¸ý¤ÏÌó36Ëü¿Í¡£º£¤³¤Î³¹¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¸ø±à¤ÎÅÚÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î·úÀß·×²è¤ò½ä¤ê¡¢Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢Ë¶¶¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëB¥ê¡¼¥°¡Ö»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢5000ÀÊ°Ê¾å¤òÁÛÄê¡£Áí»ö¶ÈÈñÌó230²¯±ß¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÀÇ¶â¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬³èÈ¯²½¡£»ÔÄ¹¤¬¹©»ö¤òº¹¤·»ß¤á¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÀ§Èó¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤àÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤Î»þ¡¢Ãæ±û¤¬ÃÏÊý¤Ë·úÊª¤òÂ¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÂçÂÎ¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ºÇÔ¤·¤¿Îò»Ë¤Î·«¤êÊÖ¤·¡×¡ÊÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ë¶¶»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î²¬Â¼½¨°ìÏº¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤é¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬°äº¨¤ò»Ä¤¹¡£·ëÏÀ¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£½»Ì±ÅêÉ¼¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤³¤³2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¡¢ÃæÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¢B¥×¥ì¥ß¥¢¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë26¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë5000ÀÊ°Ê¾å¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾Íè¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢»²²Ã¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
B¥ê¡¼¥° ·Ð±ÄÀïÎ¬¥°¥ë¡¼¥× ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸Åß·ÉË¹°¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ï¡¢¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î·úÀß¤¬¡¢³¹¤ËÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤ó¤À»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë»º¶È¤Ë¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¤¢¤ë¡×¡£
7·î20Æü¡¢¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê·úÀß¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦±¿Ì¿¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î·èÃÇ¤Ï¡½¡½¡£
¡ÈºÇ¼å¡É5 ¾¡55ÇÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò¡ª
¿Í¸ýÌó50Ëü¿Í¡¢»Í¹ñºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡¢°¦É²¡¦¾¾»³»Ô¡£
¾¾»³»Ô¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¡×¤Ï¡¢¸½ºß¡¢²¼Éô¥ê¡¼¥°¤ÎB2¤Ë½êÂ°¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤Î½¸µÒ¿ô¤ÏÌó1400¿Í¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¡¢B¥ê¡¼¥°¡¦¸Åß·¤µ¤ó¤ÎÌòÌÜ¤À¡£
¸Åß·¤µ¤ó¤¬Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿IT´ë¶È¡Ö¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡×¤Î¾¾»³¥ª¥Õ¥£¥¹¡£
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Ç¯¾¦¤ÏÌó300²¯±ß¡£
6·î¤Ë¡ÖÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤òÇã¼ý¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë»²²è¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎB¥×¥ì¥ß¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÂ¤¤ë¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤Î¸å²¡¤·¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«Ì´¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤Î¤Ê¤«¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¸Åß·¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡½¡½¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤¬¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤Ø¡ª