BE:FIRST¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤è¤ê¡ÖGRIT¡×¸ø³«
BE:FIRST / GRIT -Live from BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤Î10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBE:ST¡×¤ÎLIVEÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡Ù¤è¤ê¡ÖGRIT¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿BE:FIRST¡ÖGRIT¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖGRIT¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁ´12ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤¿BE:FIRST½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖGRIT¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤À¡£¡ÖGRIT¡×¤Ï7ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2000Ç¯ÂåHIP HOP¤ò¸½Âå¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊHIP HOP¥Á¥å¡¼¥ó¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ï10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBE:ST¡×¤ÎLIVEÈ×¡¦BMSG MUSIC SHOPÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBE:ST¡×¤Ï¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖShining One¡×¤äÂè64²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖBye-Good-Bye¡×¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿BE:FIRST¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØMood¡Ù¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGifted.¡×¤ä³Æ¼ï²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È116´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖMainstream¡×¡¢ÏÃÂê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Î¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤È¤¤¤Ã¤¿HIP HOP¥Á¥å¡¼¥ó¤äBE:FIRST¤Î¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¤ò¼¨¤¹³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØBanger¡Ù¤Î2ËçÁÈ¤ÇÁ´32¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£ Ãæ¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖI Want You Back¡×¤ÏThe Jackson 5¡ÖI Want You Back¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¡¢SKY-HI¤ÈSunny¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤ä¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ô¥¢¥Î¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÅÁÀâÅªµ¡ºà Neve 8068 ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤½¤Î²»¸»¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢HIP HOPÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å°Äì¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥Ó¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢BE:FIRSTÅª¤Ê²ò¼á¤Ç¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿²Î»ì¤ò²Ã¤¨¡¢¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê²Î¤È¥é¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¡£¾ÃÈñ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¼¨¤¹¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ËËþ¤Á¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£