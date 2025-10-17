DeNA¡¡ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Î¡¼¤òÁË»ß¤·¤¿¾¾Èø¼®²¸¡¡¡Ö²¿¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë1ËÜ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¡×
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¡¡DeNA0¡½4ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡¡DeNA¤Ï3Ç¯ÌÜÊá¼ê¤Î¾¾Èø¼®²¸¤¬¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¤ÎÂçµÏ¿¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ïº¸ÏÓ¤ÎÁ°¤Ë8²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡£Áö¼Ô¤Ï½é²ó1»à¤Ç¤Î¼ººö¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Èø¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¸«Æ¨¤·¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç2¡½2¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢5µåÌÜ¤Î147¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃæÁ°¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë°ìËÜ½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾¾Èø¡£º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÂÇ·âÌÌ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë21ºÐ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤êÈôÌö¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£