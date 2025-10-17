Í¹ÊØÇÛÃ£Ãæ¤Ë»ö¸Î¡¢ÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î¶ÈÌ³»Ø¼¨¡Ä¡ÖÄ¨È³Åª¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¶Ø»ßÄÌÃÎ
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï£±£·Æü¡¢ÇÛÃ£Ãæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÇÛÃ£°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤äÅÌÊâ¤ÇÇÛÃ£¤µ¤»¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¨È³ÅªµÚ¤Ó¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÅª¤È¤â¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¡¢£±£´ÆüÉÕ¤Ç³ÆÍ¹ÊØ¶É¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÇÇÛÃ£Ãæ¤ËÊªÂ»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤ÎÃËÀÇÛÃ£°÷¤¬¡¢¾å»Ê¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢£¸·î²¼½Ü¤«¤é£¹·î½é½Ü¤Þ¤Ç¤Î·×£¸Æü´Ö¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÉÕ¤¼«Å¾¼Ö¤ÇÇÛÃ£¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¾å»Ê¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¸¦½¤¤Î°ì´Ä¡×¤È¤·¤ÆÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄÌÃÎ¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤äÅÌÊâ¤Ç¤ÎÇÛÃ£¤Î»Ø¼¨¤ò¡Ö¶ÈÌ³¾å¤Î¹çÍýÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»ö°Æ¤¬°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ê¡¢¼Ò°÷¤«¤é¤â¡ÖÄ¨È³Åª¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£