¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù°é»ù¤Î¡È¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡É¤ÏÀµµÁ¤«¡©¡¡ÇÈÎÜ¡ßÀî±ÉÍûÆà¤¬Ìä¤¦Êì¿ÆÁü
¡¡ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤Èçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¥Ë¥»¥Þ¥Þ·ÀÌó¡È¤ò·ë¤Ö¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£·°¤Ïçý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢Ì¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¤Î¿Æ»Ò¼õ¸³¤ËÎ×¤à¡£¤¤¤í¤Ï¤Ï¸«»ö¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Âè2ÏÃ¤«¤é¤Ïµ¶¿Æ»Ò¤Ë¤è¤ëÇÈÍð¤Î³Ø±àÀ¸³è¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤¬2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂç¤¤Ê°ÕµÁ¡¡TBS¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÈÆ¯¤¯½÷À¡É¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤Ë
¡¡¼õ¸³¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤¿·°¤À¤¬¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯¼¡¡¹¤È»îÎý¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÊÉ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌøÏÂ¤Î»°±©±¨¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÝ¸î¼ÔÁÈ¿¥¡ÖÌøÏÂ²ñ¡×¤ÎÌò°÷¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ÎÉ×¤ò»ý¤Ä²ñÄ¹¤ÎÎè¹á¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¤À¡£¡Ö½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±éµ»¤Ç´Ñ¤ë¿Í¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿ÌîÏ¤¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡£¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¥ªー¥é¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¼þ¤ê¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎè¹á¤«¤é¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¹Ô»ö°Ñ°÷¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢·°¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡¦¤µ¤æ¤ê¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤»¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤µ¤æ¤ê¤Ë¡¢·°¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡£Êì¿Æ¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¬¥Ð¥ì¤ì¤Ð¡¢¹ç³Ê¼è¤ê¾Ã¤·¤É¤³¤í¤«¡¢·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·°¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜÎ©¤¿¤º¤Ë³Ø±àÀ¸³è¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¤¤¤í¤Ï¤ÎÌ´¤¬Ì´¤¬ÄÙ¤¨¤ë¤Î¤ò¸«²á¤´¤»¤º¡¢¼«¤é¥Ë¥»¥Þ¥Þ¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿Èà½÷¤Ï¸µÍè¡¢ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÆ±Ä´°µÎÏ¡¢¸«²á¤´¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹Ô»ö°Ñ°÷¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿·°¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤äµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥ëー¤»¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È¹³¤¦¶¯¤µ¤Ï»þ¤Ë¼þ¤ê¤È¤ÎíÂíà¤òÀ¸¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·°¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤Ã¤ÈÂçÀª¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢çý³¤·Ã¤âÊì¿Æ¶È¤ò¤¹¤Ù¤Æ·°¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¤¤¤í¤Ï¤¬¡¢çý³¤·Ã¤¬¼êË¥¤¤¤·¤¿¸°È×¥Ïー¥â¥Ë¥«¤Î¥«¥Ðー¤ò»È¤ï¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¹ØÆþ¤·¤¿»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤ò³Ø¹»¤Ë»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤æ¤ê¤ÎÂ©»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢çý³¤·Ã¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¤¤í¤Ï¤Ê¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢çý³¤·Ã¤âçý³¤·Ã¤Ç¾ï¤Ë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ò¿¡¤Ã¤Æ¼êºî¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤òÌµ²¼¤Ë¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤Ï¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¯Á°¤Ë¤Ä¤¤ÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿çý³¤·Ã¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÂçÊÑ¤µ¤À¡£¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤¬É¬Í×¤ÊÍÄ»ù´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢µÁÌ³¶µ°é¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¿Æ¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬Áý¤¨¤ë¡£³Ø¹»´ØÏ¢¤Î½ñÎàºîÀ®¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤Ê»ý¤ÁÊª¤Î½àÈ÷¡¢PTA³èÆ°¡¢»Ò¤É¤â¤Î½ÉÂê¤ÎºÅÂ¥¡£¤½¤ì¤é¤ÎËÄÂç¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò»Å»ö¤È²È»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é»«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌµÍý¥²ー¡É¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤½¤Ð¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¡¢É¬Í×¤È¤¢¤é¤Ð¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë·°¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿´¶¯¤¤¤«¡£¡Ö¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦·°¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Ïー¥â¥Ë¥«¥±ー¥¹¤òÄ¾¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤é¤¤é¸÷¤ëÁõ¾þ¤Þ¤Ç¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïçý³¤·Ã¤Î¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¡£Ã¯¤«¤ÈÉéÃ´¤òÊ¬¤±¹ç¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÈÊì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡É¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·°¤Èçý³¤·Ã¤Î´Ø·¸¤Ë¡¢±Æ¤òÍî¤È¤¹¤Î¤¬3¿Í¤ÎÃË¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¶öÁ³¤Ë¤â½éÎø¤Î¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤È¡¢¤¤¤í¤Ï¤ÎÊì¿Æ¤ÈÃ´Ç¤¤Î¶µ»Õ¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·°¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï·°¤È²áµî¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤í¤Ï¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£çý³¤·Ã¤Î±¦ÏÓÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÎµÇÏ¡Ê¸þ°æ¹¯Æó¡Ë¤ÏÆþ»î¤Ë¤ÏÉã¿ÆÌò¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÂß¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ãË¡¤ÊÊì¿Æ¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë¤ÏÎÉ¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¤âÉÔ²º¤Ê¥ªー¥é¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢³Þ¾¾¾±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÃË¡£çý³¤·Ã¤Î¼¹Ãå¿´¤¬¸«¤¨¤ëÈà¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÁ´¤¯¾ðÊó¤Î¤Ê¤¤¤¤¤í¤Ï¤ÎÉã¿Æ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤é¤¬·°¤Èçý³¤·Ã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ£Êý¤È¤Ê¤ë¤«¡¢Å¨¤È¤Ê¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë