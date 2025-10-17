¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×·è»à¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÇÂÎ¤ò¶¯ÂÇ¤â¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÌäÂê¤Ê¤·¶¯Ä´¡¡ÇØÉôÄË¤«¤é27Æü¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½6ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¤¬27Æü¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£9·î20Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¤Ë¡Ö9ÈÖÃæ·ø¡×¤ÇCS½é¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢Êáµå¤Ç¤¤º¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂÎ¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÉôÄË¤«¤éÉüµ¢¸å½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¼þÅì¡£»î¹ç¸å¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±¸ì¤êµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£