Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼´¶¤¸¤¿30ºÐÇ¯²¼¤ÎÍÌ¾¿Í¹ðÇò¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¡×¡ÚMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/17¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂÌ¥öÃ«¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë8»þ¡Á¡Ë¥¢¥Þ½éÃÊÌÈ¾õ¼øÍ¿¼°¡õ°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤¿ÍÌ¾¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¡È¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡É500¿Í¤«¤é´¿À¼
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ÎÀ¶¿å»ÔÂå²ñÄ¹¤È¡¢Æ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¡¦Îµ²¦¤Î½ðÌ¾¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÌÈ¾õ¤ò¡¢¿¹²¼Âî¾ïÌ³Íý»ö¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢Æ£ÌÚ¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¯¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æº£²ó¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢3Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤éM¥ê¡¼¥°¤òÇ®¿´¤Ë¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëã¿ý¤È¾´ý¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÂç²ðÁª¼ê¡Ê¶åÃÊ¡Ë¤ÎËÜ¤òÇã¤Ã¤ÆÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£²ó¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç²ð¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¾´ý¤Î»Ø¤·Êý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÍ¾´ý¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Âç²ð¤µ¤ó¤«¤é¡¢½éÃÊ¤ÎÏÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½éÃÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£½éÃÊ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤Çº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¤Ï¾´ý¤ò»Ø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö²È¤ÇµÍ¾´ý¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÍ¾´ý¤ÎÏÓ¤ÏËá¤¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤â¤·¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°2¡Ù¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é½éÃÊ¤ÎÏÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ£ÌÚ¤¬Æ£°æÌ¾¿Í¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É30ºÐ°ã¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÌ¾Á°¤Ë¡ÖÆ£¡×¤Î´Á»ú¤¬¤Ä¤¡¢µÍ¾´ý¤¬ÆÀ°Õ¡Ä¤È¤¤¤¦¿ô¡¹¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¼Ô¤«¤éÏÃ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢Æ£ÌÚ¤Ï¸¬Â½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¢¤ëÆü¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬°ì½ï¤À¡ª¤È¡£ÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÂÀ¸Æü°ì½ï¤ÎÊý¤Ë¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤éËÍ¤â°ìÊýÅª¤ËÆ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ£ÌÚ¤ËÌÈ¾õ¤òÅÏ¤·¤¿ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î¿¹²¼¾ïÌ³Íý»ö¤Ï¡¢Æ£ÌÚ¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤¬Âç»³¹¯À²½½¸ÞÀ¤Ì¾¿Í¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊäÂ¤·¡¢¡ÖÂç¸åÇÚ¤ËÆ£°æÁïÂÀ¤¬¤¤¤Æ¡¢ÂçÀèÇÚ¤ËÂç»³Ì¾¿Í¤¬¤¤¤Æ¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè3ÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢¤Î¤ó±é¤¸¤ëÈôÄ»¤ÈÆ£ÌÚ±é¤¸¤ëÆ£Æ²¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾·à¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡ÉÉü½²ÊÔ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Î¤ó¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈôÄ»¤¬¾´ý¤ÎºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÄË²÷¤ÊÀ®Ä¹Êª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¡¢2ÏÃ¤ÏÈôÄ»¤Î¤É¤óÄì¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Å¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤è¤ê¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤¯¤ó¤Ï¡¢¾´ý¤Î¶ð¤Î°·¤¤Êý¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï3ÏÃ¤Ç¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Fujiki Naohito, receiving cheers from 500 shogi fans
¢¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¥¢¥Þ½éÃÊÌÈ¾õ¼øÍ¿¤Ë´î¤Ó
¢¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼´¶¤¸¤¿ÍÌ¾¿Í
