¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¢Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬17Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSnow Man 1st POP-UP¡×¤ÎÂæËÌ²ñ¾ì¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¼«¤éÊóÆ»¿Ø¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ò°ÆÆâ¡£¸þ°æ¤ÏÂæÏÑ¤Î¼Ì¿¿²È¤¬»£±Æ¤·¤¿ÂæËÌ¤ÎÉ÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÂæËÌ¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ªÁ¦¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¥½¥¦¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÔ»ÔÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿ÂæËÌ¸ÂÄê¤Î¼Ì¿¿¤ä°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¤ÎÂ¾¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡Ö¿ä¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁõÃÖ¤ä¥¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¼êºî¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³·¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸þ°æ¤Ï¡Ö¼Õ¼Õ¡×¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¤ä¡Ö¿¿Åª¡©¡×¡ÊËÜÅö¡©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤âÈäÏª¡£¡Öº£Æü¤ÏÍè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢¡Ö3ÆüÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤ÏÂæÏÑ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®äÆÊñ¡×¤È²óÅú¡£Ìë»Ô¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥Í¥ª¥ó¤¬¤¹¤´¤¯±Ç¤¨¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂæËÌ¤ÎÌ¾Êª¡¢¾®äÆÊñ¤È¤«¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éËþµÊ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸þ°æ¤¬°ÊÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤éÅÏÊÕ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¤Û¤Ü¡Êº£²ó¤Ï¡Ë¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡¢Á°Ìë¤ËÂæÏÑ¤ËÅþÃå¤·¤¿¸å¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÉô²°¤ÇÂæËÌ¤ÎÌë·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸þ°æ¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¸å¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»ØÎØ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Î¸þ°æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢µ¼Ô¤¬¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡Á¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÅÏÊÕ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¿¿¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Snow Man¤Ï2020Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖSnow Man ASIA TOUR 2D.2D.¡×¤ÇÂæËÌ¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÂæËÌ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏSnow Man¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¡ÊSTARTO ENTERTAINMENT¡ËÁ´ÂÎ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ÎÀ¼¤¬¤Ç¤«¤±¤ì¤Ð¤Ç¤«¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤òÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸þ°æ¤Ï¡¢ÂæËÌ¤ÎÅß¤Ï1½µ´Ö¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤½¤Î´ü´ÖËèÆü¤ä¤ê¤¿¤¤¡£´¨¤¤Æü¤ËSnow Man¤¬ÂæËÌ¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÂæËÌ¤ËÀã¤ò¹ß¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÂæËÌ¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¸¥¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³¤³°¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¾¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¸þ°æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢9¿Í¤Ç¼¡¤ÏÍè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÌµÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¥°¥Ã¥º¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ÂæËÌ²ñ¾ì¤Ï18Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¡¢ÂæËÌ»Ô¤Î²Ú»³1914Ê¸²½ÁÏ°Õ»º¶È±à¶èÀÖ¥ì¥ó¥¬¥¨¥ê¥¢À¾2´Û¤È·Ý½ÑÀ¾³¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ°Íý·ô¤ÏÁ´»þ´ÖÂÓ¤ÇÇÛÉÛ½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤ÏÅöÆü·ô¤Î¿½ÀÁ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡ÊÌ¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¡ÊÌ¾ÀÚÀé³¨¡Ë