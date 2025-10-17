¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛHedigan¡Çs¡¢ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー´°¿ë¡ª¡Ö³Æ¼«¤Ç³Ú¤·¤àÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊYONCE¡Ë
Hedigan¡Çs¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¡ØHedigan¡Çs ¡ÈTour doyes¡É¡Ù¤¬10·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦LIQUIDROOM¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶Ê¤ò¤ä¤ê¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
³«±é»þ´Ö¤Î19»þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈBGM¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅÅ»Ò²»³Ú¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Àー¥Óー¥·¥ãー¤Î¡ÖMoogies Bloogies¡×¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ì¤âUK¤ÎÅÅ»Ò²»³Ú²È¤Ç¤¢¤ëLuke Vibert¤Î¡ÖDirty Fucker¡×¤¬Â³¤¯¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇHedigan¡Çs¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç5¿Í¤¬°¦Ä°¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê²»³ÚÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÊÑËÆ¤·Â³¤±¤ë½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É½ÌÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Hedigan¡Çs¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯Á°¤Î2023Ç¯10·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ëè²óÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢2nd EP¡Ødoyes¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¿Hedigan¡Çs¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤Ê·ÁÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡ÖDirty Fucker¡×¤¬ÌÄ¤êÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢5¿Í¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Óー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥Ã¥×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£YONCE¤¬¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤ò¹ç¿Þ¤ËBGM¤¬¥Õ¥§ー¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ï³¤¤ÎÄì¤Î¤è¤¦¤ÊÀÄ¤µ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤±¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢5¿Í¤¬³Æ¡¹¤½¤Ã¤È1²»¤º¤Ä½Å¤Í»Ï¤á¤ë¡£
YONCE¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅ´¹Ýºî²È¡¦ÈÓÅÄÀ¿Æó¤Ë¤è¤ë¡ÖSei¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú´ï¤À¡£¡ÖÁ¥¡×¤Ç½Ð¹Ò¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥ì¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¤Ì£¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¡¢YONCE¤Î¿¼¤¤´ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Î¤Ç¡ÈÁá¤¯¤¢¤Î¾ì½ê¤Ë Ã©¤êÃå¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡É¤È·«¤êÊÖ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¸½¼Â¤«¤é¤ÎÆ¨Èò¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¶Á¤¯¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤ÏÆü¡¹É¬»à¤ÇÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃ©¤êÃå¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤È¥¸ー¥ó¥º¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡ÖºÆÀ¸¡×¤ò²Î¤¦YONCE¤Ï¡¢²»³Ú»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥·¥ó¥¬ー¤¿¤Á¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖºÆÀ¸¡×¤Ï²»³Ú°¦¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂ¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤â¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤êÀäË¾¤äÄüÇ°¤¬Þú¤à²Î»ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ìÃæ¤ÎÂ¿¹¬´¶¤¬Â³¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçÆâ³Ù¤¬¥¹¥Í¥¢¤È¥Õ¥í¥¢¥¿¥à¤òÀª¤¤¤è¤¯Ã¡¤¡¢ËÜÂ¼ÂóËá¤¬¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢·ªÅÄÍ´Êå¤¬¥¨¥ì¥¤òÃ´¤¤¤ÇÆ±¤¸¥³ー¥É¤òÃÆ¤Â³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀâ¶µ¤¯¤µ¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥ë¥ó¥Ð¡×¡£
½é¥é¥¤¥Ö¤«¤é±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢º£¤ä²»¸»¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀ¸¤Êª¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÇêÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶Ê¤ò¤ä¤ê¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦MC¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢Hedigan¡Çs¤Î»ý¤Á¶Ê¤ò¤Û¤ÜÁ´¶ÊÊü½Ð¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡£¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬³Æ¡¹º¸±¦¤Ë¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢¤¦¤·¤í¤«¤é¸«¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¤¬ÇÈ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ö¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¡×¡¢1¾®ÀáÌÜ¤Î¥Ùー¥¹¤Î¥Õ¥ìー¥º¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥°¥ìー¡×¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤ÇYONCE¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Æ¼«¤Ç³Ú¤·¤àÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°¤Êý¤äÍÙ¤êÊý¤òÂ¥¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÎÐ¿§¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇÌîÀ¸Åª¤ÊÍº¶«¤Ó¤¬¸ò¤¸¤ê¡¢·ªÅÄ¾¼£¤Î¥®¥¿ー¥Òー¥íー¤È¤·¤Æ¤ÎË½¤ì¤Ã¤×¤ê¤âÄË²÷¤Ê¡Ö¤½¤Î¸å¡Ä¡×¡¢YONCE¤¬¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤òÅÅÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤·¤âー¤·¡ª¡¡¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤·¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈËÜÂ¼¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖBut It Goes On¡×¡£
¾²¤äÊÉ¤¬¿¶Æ°¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÄã²»¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖDAO¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Óー¥È¤ËÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ®¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖHatch Meets June¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥¤ò°ìµ¤¤Ë´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢ºÇ¶áYONCE¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´¶À¤Ï¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë±¤¤äÍ·¤Ó¿´¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢¡ÖHatch Meets June¡×¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶´¤ó¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¤Î¤Ê¤¤¥¾ー¥ó¡£EP¡Ødoyes¡Ù¤Ë9Ê¬¼Ü¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖEki¡×¤ò¥¤¥ó¥×¥í¥Ó¥¼ー¥·¥ç¥ó¤â¸ò¤¨¤Æ±éÁÕ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖLove¡ÊXL)¡Ë¡×¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Æ¥Æ¥êー¡×¡£
¡ÖÁ¥¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Î¹¤¬¡¢¤³¤Î2¶Ê¤Ç¤Þ¤¿·Ê¿§¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡ÖLove¡ÊXL)¡Ë¡×¤ÇÁè¤¤¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢YONCE¤Ï¡Èº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«³ý¥öºê¤ÎÍ¼ÍÛ¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡É¤È²Î»ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¡¢ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢³ý¥öºê¤Î¶õ¤Ë¤Ï³¹¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤Û¤É¤ÎÍ¼ÍÛ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëº¢¡¢¤¤¤è¤¤¤èEP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ödoyes¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎHedigan¡Çs¤Ï¡¢YONCE¤Î²Î¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ödoyes¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â¤Ã¤È¤â¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¢ー¤´¤È¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à¤¹¤ëHedigan¡Çs¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈà¤é¤Ï¡¢²Î¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êHedigan¡Çs¤Ï5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö²Î¤¬¼çÌò¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ï¤¢¤Þ¤ê»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë5¿§¤¬¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÇÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¿§¤¬¼«Á³¤ÈÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£
¤½¤ì¤ÏYONCE¤¬º£Ç¯Hedigan¡Çs¤äSuchmos¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤äÀº¿À¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ðー¤äPA¤Ê¤É¤ò´Þ¤àHedigan¡ÇsÁ´ÂÎ¤Î¿Ê²½¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÔËÌ¤ÎºîË¡¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï²»¸»¤è¤ê¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¶Ê½ª¤ï¤ê¤Ç·ªÅÄÍ´Êå¤¬¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¶Á¤«¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ã¥¦¥È¤òÂ³¤±¤ë¡ÖBtbB¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖO¡Çshare¡×¡£
º£¤ÎHedigan¡Æs¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ËÌäÂêÄóµ¯¤ò¹Ô¤¦¤Ç¤â¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¤ò·Ç¤²¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö²æ¡¹¤ÏÃ©¤êÃå¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸ª¤Ë¾è¤Ã¤¿²ÙÊª¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Î¼«Í³¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ö¤Ç¤âÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÀ¸¤Êª¤µ¡×¤È¡¢¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë²»³Ú¤À¡£
¤½¤ó¤ÊHedigan¡Çs¤¬¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËÆÏ¤±¤¿¡ÖÏÀÍý¤Ï¥í¥ó¥êー¡×¤Ï¡¢À¶¤é¤«¤Ê¸÷¤¬¤¦¤·¤í¤«¤é¼Í¤¹¤Ê¤«¡¢Í¥¤·¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¿´Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
TEXT BY ÌðÅçÍ³²Â»Ò
PHOTO BY Kippei
