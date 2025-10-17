＝LOVE髙松瞳がTBSドラマ初出演！波瑠×川栄李奈『フェイクマミー』で新商品イメキャラを担うアイドル役に抜擢

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

＝LOVEの高松瞳（「高」は、はしごだかが正式表記）が、10月24日放送のTBSドラマ『フェイクマミー』第3話にゲスト出演することが決定した。

■高松が演じるのは、物語に大きく影響する女性アイドル・一ノ瀬玲奈

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできたふたりの女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まる、ウソとトラブルだらけのファミリークライムエンターテインメントで、波瑠と川栄李奈がW主演を務める。

指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ・＝LOVEは、2025年でデビュー8周年を迎え、「とくべチュ、して」の音楽ストリーミングサービス累計再生数が8,200万回、TikTok総再生数が20億回を突破するなど、グループの人気と知名度をどんどん上げている。そんな、現在人気急上昇中の＝LOVEの高松瞳が、今回初めてTBSドラマに出演することが決定。

本作で高松が演じるのは、「RAINBOWLAB」のライバル大手企業が発表した新商品のイメージキャラクターを務める女性アイドル・一ノ瀬玲奈。一ノ瀬が紹介するこの商品がのちの物語に大きく影響し、思いもよらぬ展開へと発展していくことに…！ 高松が魅せる俳優としての表情にも注目だ。



■第3話あらすじ

授業参観を控え、柳和学園1年1組の子どもたちは母の日をテーマに作文を書いていた。だが、いろは（池村碧彩）の原稿用紙は真っ白なまま。智也（中村蒼）から呼び出された薫（波瑠）は、いろはと一緒に作文を仕上げるように言われてしまう。

作文に何を書いていいかわからないと言ういろはに、茉海恵（川栄李奈）は薫と3人でのお出かけを提案。喜ぶいろはの希望でピクニックへ行くことになり、茉海恵はいろはの好きな星も見に行こうと計画を立てるのだった。

そんななか、茉海恵が社長を務める「RAINBOWLAB」の主力商品・虹汁の全国展開に予期せぬライバルが現れ、虹汁が並ぶ予定だった陳列棚が奪われてしまう。一刻も早く生産ラインを止めないと大きな損失が出てしまうため、茉海恵は苦渋の決断を迫られていた。そのトラブルはピクニック当日まで続いてしまい…。

■番組情報

TBS 金曜ドラマ『フェイクマミー』

10/24（金）22:00～22:54 ※第3話

出演：波瑠 川栄李奈 向井康二（Snow Man） 中村蒼 野呂佳代 池村碧彩 橋本マナミ 中田クルミ 津田篤宏（ダイアン） 若林時英 宮尾俊太郎 朝井大智 筧美和子 浅川梨奈

利重剛 筒井真理子 笠松将 田中みな実

第3話ゲスト：高松瞳（＝LOVE）

脚本：園村三 木村涼子

主題歌：ちゃんみな「i love you」

演出：ジョンウンヒ 嶋田広野 宮崎萌加（「崎」は、たつさきが正式表記）

