¥«¥·¥ª¡¢±üÅÄÌ±À¸¥½¥í30¼þÇ¯¡õÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖOCEANUS¡×¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë - À¤³¦¸ÂÄê1,000ËÜ
2025Ç¯9·î¤è¤ê¡¢¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖOCEANUS¡Ê¥ª¥·¥¢¥Ê¥¹¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î±üÅÄÌ±À¸»á¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤Á°¤Î2014Ç¯¤Ë¤â¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤È±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿Æ±»á¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖOCEANUS¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¡ÖOCEANUS Manta¡×¤«¤é¡¢¥½¥í³èÆ°30¼þÇ¯¤ª¤è¤ÓÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖOCW-S7000TS¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£È¯ÇäÆü¤Ï11·î21Æü¤Ç¡¢À¤³¦¸ÂÄê1,000ËÜ¤ÎÈÎÇä¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï11·î1Æü¤«¤é¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï242,000±ß¡£
OCW-S7000TS
¡û±üÅÄ»áÁ´ÌÌ´Æ½¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿ï½ê¤Ë
¡ÖOCEANUS¡×¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤Î¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼ÏÓ»þ·×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÈMade in Japan¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£°ìÊý¡¢±üÅÄ»á¤Ï1994Ç¯¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Î¾¼Ô¤Î»ÑÀª¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖOCW-S7000TS¡×¤Ï±üÅÄ»á¤ÎÁ´ÌÌ´Æ½¤¤Ë¤è¤êÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¥Ù¥¼¥ë¤Î¥¿¥¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡ÖOKUDA TAMIO¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¹ï°õ¤·¡¢À¸ÃÂ60¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö60¡×¤Î¿ô»ú¤òÀÖ¿§¤ÇÇÛ¿§¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊÀµÌÌ
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
9»þÂ¦¤Î¥¤¥ó¥À¥¤¥¢¥ë¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢±üÅÄ»á¤Î¹¥¤¤Ê¿§¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÀÖ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥À¥¤¥¢¥ë¤ä¤ê¤å¤¦¤º¡¢ÃæÎ±¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ï±üÅÄ»á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖOT¡×¥Þ¡¼¥¯¤òÇÛ¤·¡¢Î¢³¸¤Ë¤Ï¡Ö60¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥í¥´¤ò¹ï°õ¡£ÀìÍÑ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¡ÖOT¡×¥Þ¡¼¥¯¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹³ÈÂç
¥Ð¥Ã¥¯¹ï°õ
ÃæÎ±¥«¥Ð¡¼
¡ÖOCW-S7000TS¡×¤Î¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W42.8¡ßD9.5¡ßH47.5mm
¼ÁÎÌ¡§Ìó83g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¥Á¥¿¥ó¡Ê¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ë¡Ë¡¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¥Ù¥¼¥ë
¥Ð¥ó¥É¡§¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ê¥Á¥¿¥ó¥à¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥¢¥¸¥ã¥¹¥Èµ¡¹½ÉÕ¤¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å»°¤ÄÀÞ¤ìÃæÎ±
ËÉ¿åÀÇ½¡§10µ¤°µËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§Î¾ÌÌÈ¿¼ÍËÉ»ß¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥° ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥Ö¡Ë
É½ÌÌ²Ã¹©¡§¥Á¥¿¥ó¥«¡¼¥Ð¥¤¥È½èÍý¡¢DLC½èÍý¡Ê¥Ù¥¼¥ëÉô¡Ë
»ÈÍÑÅÅ¸»¡§¥¿¥Õ¥½¡¼¥é¡¼¡Ê¥½¡¼¥é¡¼È¯ÅÅÊý¼°¡Ë
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§150¡Á195mm
¥â¥Ð¥¤¥ë¥ê¥ó¥¯µ¡Ç½¡§CASIO WATCHESÂÐ±þ¡¢¼«Æ°»þ¹ï½¤Àµ¡¢´ÊÃ±»þ·×ÀßÄê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡ÊÌó300ÅÔ»Ô¡Ë¡¢¥¿¥¤¥à¡õ¥×¥ì¥¤¥¹¡¢»þ·×¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹É½¼¨¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÃµº÷
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡¿¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¿¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¿ÆüÉÕ¡¦»þ¹ïÉ½¼¨¡¿¿Ë°ÌÃÖ¼«Æ°ÊäÀµµ¡Ç½¡¿¥Ñ¥ï¡¼¥»¡¼¥Ó¥ó¥°µ¡Ç½¡¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼É½¼¨µ¡Ç½
¤ê¤å¤¦¤º
