¡Ö¼ÕºáÊ¸¤ò100¥Ú¡¼¥¸½ñ¤±¡×50Âå½÷Í¥¡¢¡È¥â¥é¥Ï¥é¡É¸µÉ×¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê·ëº§À¸³è¤ò¹ðÇò
¡¡51ºÐ¤Î¡Ø¥«¥á»ß¤á¡ÙÇÐÍ¥¤¬¸µÉ×¤«¤é¼õ¤±¤¿ÁÔÀä¤Ê¥â¥é¥Ï¥é¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¼ÕºáÊ¸¤ò100¥Ú¡¼¥¸½ñ¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿É¤¤²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û29ºÐÅö»þ¤ÎÈþ¤·¤¤¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#7¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï»³ËÜÎ¤ºÚ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡Ê51¡Ë¤ÎËÜµ¤º§³è¤ËÌ©Ãå¡£¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¿É¸ý»ØÆ³¤¬ÏÃÂê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¿¢ÁðÈþ¹¬¤µ¤ó¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÍýÁÛ¤Î·ëº§¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊÌµïº§¡×¤È¤·¤å¤Ï¤Þ¡£¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤å¤Ï¤Þ¤¬29ºÐ¤Î»þ¡¢6Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¤ï¤º¤«4Ç¯¤ÇÎ¥º§¡£¡Ö¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¤ÎÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÈà¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ»ä¤¬¼Õ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¡¢¡Ø¼ÕºáÊ¸¤ò100¥Ú¡¼¥¸½ñ¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÉ×¤«¤é¤Î¤Ò¤É¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÁÊì¤«¤é²ÆìÎÁÍý¤ò½¬¤¦¤Ê¤ÉÅØÎÏ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÎÁÍý¼«ÂÎ¤¬¶ìÄË¤Ë¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Ê·ù°¤«¤é²È»ö¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÎø°¦¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥¢¥ëÃæ¤ÎÌÑÁÛÊÊ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤å¤Ï¤Þ¡£¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÆð¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£±©¸òÄù¤á¤µ¤ì¤Æµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃË±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃËÀ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò¤Ä¤Î¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹Áê¼ê¤Ï¤Û¤·¤¤¤¬·ëº§À¸³è¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¿¢Áð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È°Ö¤á¡¢¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¡Öµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£