¡Ö»ÄÈÓ¤ò´î¤ó¤Ç¼è¤ê¤Ë¡Ä¡×³«¶È5Ç¯¤ÇÇ¯¾¦50²¯±ß¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¡¢ÁÔÀä¤ÊÍÄ¾¯´ü¤ò²ó¸Ü¡Ö±ôÉ®¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤è¡×
¡¡³«¶È5Ç¯¤ÇÇ¯¾¦50²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¥Þ¥À¥à¥·¥ó¥³¤Î¿®»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬»ÄÈÓ¤ò´î¤ó¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤ÉÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò¹ðÇò¡£Æ±µéÀ¸¤«¤é¡Ö¥¯¥µ¤¤¡×¤È¤Î¤Î¤·¤é¤ì¤¿¤ê¡¢±ôÉ®¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û5²¯¤Ç·ú¤Æ¤¿¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¹ëÅ¡¤ä19ºÐÇ¯²¼¤Î¥¤¥±¥á¥óÉ×
¡¡10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#7¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤ÏÂçÂô¤¢¤«¤Í¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇ¯´ÖÇä¾å50²¯±ßÄ¶¤È¤¤¤¦¡Ö¥Þ¥À¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×À¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¥Þ¥À¥à¿®»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Î½ª³è¤ËÌ©Ãå¡£¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÇÈÍðËü¾æ¤À¡£1951Ç¯¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤ÈÅçº¬¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿®»Ò¤µ¤ó¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¶ìÏ«¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤¥ê¥ä¥«¡¼¤Ë°ìÅÍ´Ì¤ò1¸Ä¤À¤±ÀÑ¤ó¤Ç¡¢»ÄÈÓ¤ò´î¤ó¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡10ºÐ¤Î»þ¤ËÂçºå¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤È¡¢ÎÙ¤Î»Ò¤¬¡Ö¥¯¥µ¤¤¡×¤È´ù¤òÎ¥¤¹°ÕÃÏ°¤â¡£¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È±ôÉ®¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤è¡£Ê¢Î©¤Ä¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¹¤Ç»É¤¹¤ä¤ó¡£»ä¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£Âç»ö·ï¡£¥¢¥Ï¥Ï¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Éã¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ18ºÐ¤Ç¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤ò¤¹¤ë¤â2Ç¯¤ÇÎ¥º§¡£¼Â²È¤Øµ¢¤ì¤Ê¤¤¿®»Ò¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌë¿¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËNo.1¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀäÂÐ¥È¥Ã¥×¤Ø¹Ô¤¯¡×¤ÈÃ±¿È¾åµþ¡£¶äºÂ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä¤È¤¹¤°¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¤Ï3²¯±ß¤Ë¡£
¡¡Ëå¤«¤éº©´ê¤µ¤ìÂçºå¤ËÌá¤Ã¤¿¿®»Ò¤µ¤ó¤ÏÂ³¤¤¤ÆÃº²Ð¾ÆÆùÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£É¾È½¤Î¹ÔÎóÅ¹¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¿·Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤¿ÌðÀè¤Ë¶¸µíÉÂÁûÆ°¤¬È¯À¸¡£1²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤¬µÊÃãÅ¹¡£¤½¤Î»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥å¥¬¡¼¤ò¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ö¥Þ¥À¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£µß¤ï¤ì¤¿¡Á¡×¡Ö1½µ´Ö¤Ë2²¯±ßÇä¤ì¤¿¡£¼Ú¶âÁ´ÉôÊÖ¤·¤Æ¡×¤Èµ¯»à²óÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥À¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤ÏÀ¸»º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï³«¶È5Ç¯¤ÇÇ¯¾¦50²¯±ß¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¿®»Ò¤µ¤ó¡£º£¤ÎÌîË¾¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²È¤òº£·ú¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î10·î¤Ë¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÊ¼¸Ë¸©¡¦°²²°¤Ë·úÀßÃæ¤Î¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥ÉÇÉ¼ê¿·µï¤ò¾Ò²ð¡£·úÀßÈñ¤Ï5²¯±ß°Ê¾å¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£