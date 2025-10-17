5¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¡¸½ÂÎÀ©¤Î³èÆ°½ªÎ»¤Ø¡¡ÍèÇ¯2·î16Æü¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ
¡¡5¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFinger¡¡Runs¡×¤¬ÍèÇ¯2·î16Æü¤Î¥ï¥ó¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò17Æü¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖFinger¡¡Runs¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)Àîºê¡¡CLUB¡¡CITTA¡Ç¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2022Ç¯12·î31Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÍÍê¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥ô¤ä¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î°¦¾ð¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿Æü¡¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤³èÆ°¤Îºß¤êÊý¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤È¿Ê¤à·è°Õ¤ò½Å¤Í¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ï¹Í¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Finger¡¡Runs¤Ï·ëÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î5¿Í¤Î¤Þ¤Þ¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Á´°÷¤Ç¤ÎÂ´¶È¤È¤¤¤¦·èÄê¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È³èÆ°½ªÎ»¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¡Ö¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â´¶È¸å¤â¸µµ¤¤Ëµ±¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£