DeNA¡¦Æî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Í¤®¤é¤¦¡ÖºÇ¹â¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤â
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¡¡DeNA0¡Ý4ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè3Àï¤ÏDeNA¤¬ºå¿À¤Ë0¡¼4¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á0¾¡4ÇÔ¤È¤Ê¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î»Ø´ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê63¡Ë¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ªÀï¤òÊó¹ð¡£¡Ö²£ÉÍ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢²£ÉÍ¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë»°±º´ÆÆÄ¤ÏºÇ¸å¤Î»Ø´ø¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö»°±º´ÆÆÄ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¡¢¡ÖÈÖÄ¹¤¬¿¦¤òÅÒ¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¼¡¤ÎÂÎÀ©¤ÇÉ¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«»ö¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë°§»¢¤ò¤·¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£