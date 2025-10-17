¥½¥Õ¥¡¡¼¤¬5¤Ä¡ª¥Þ¥À¥à¿®»Ò¡Ê73¡Ë¤Î²ÈÄÂ100Ëü±ß¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¹ëÅ¡¤Ë¾×·â ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤â
¡¡¥Þ¥À¥à¥·¥ó¥³¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿®»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤À¤é¤±¤Î²ÈÄÂ100Ëü±ß¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¡£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¹ë²Ú¥½¥Õ¥¡¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤·¡¢MEGUMI¤é¤¬¡ÖÌÜ¤¬¥Á¥«¥Á¥«¤¹¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÈÄÂ100Ëü±ß¡ª¥Þ¥À¥à¿®»Ò¤Î¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¹ëÅ¡
¡¡10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#7¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤ÏÂçÂô¤¢¤«¤Í¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇ¯´ÖÇä¾å50²¯±ß°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥Þ¥À¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×À¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¥Þ¥À¥à¿®»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Î½ª³è¤ËÌ©Ãå¡£¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¿®»Ò¤µ¤ó¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤ÎÉþ¤Ç¸½¤ì¤ë¤È¡¢MEGUMI¤é¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈþËÆ¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¸¼´Ø¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2¤Ä¤Ç900Ëü±ß¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï5¤Ä¤Î¥½¥Õ¥¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê²È¶ñ¤À¤é¤±¤Ç¡¢MEGUMI¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¥Á¥«¥Á¥«¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Éþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²È¶ñ¤Þ¤Ç¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ï¡ÖÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¡£VERSACE¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹Á°¤ÏÌó600ÄÚ¤ÎÂç¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿®»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ø¤ó¡×¤È¹ëÅ¡¤òÇäµÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Î¼«Âð¤Ï270Ê¿ÊÆ¤Î4LDK¡£²ÈÄÂ¤Ï¤ª¤è¤½100Ëü±ß¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¤Ï¿À¸Í¤Î³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£