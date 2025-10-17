¡Ö²Ã³²¼Ô¤âÈï³²¼Ô¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×µþ¥¢¥Ë»ö·ï°äÂ²¤¬¹Ö±é ¡ÖÁ´¹ñÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¥Õ¥©¡¼¥é¥à2025¡×
ÈÈºáÈï³²¼Ô¤é¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¥Õ¥©¡¼¥é¥à2025¡×¤¬¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¡¢2019Ç¯¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤Î°äÂ²¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¤âÈï³²¼Ô¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈºáÈï³²¼Ô¤é¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¥Õ¥©¡¼¥é¥à2025¡×¤¬¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¤ª¤è¤½700¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÏÁ´¹ñÈï³²¼Ô»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä·Ù»¡Ä£¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ç30²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤â½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕÈþ´õ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ35¡Ë¤ÎÊì¡¦Ã£»Ò¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤È·»¡¦Í¦¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Èþ´õ»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö²Ã³²¼Ô¤âÈï³²¼Ô¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·»¤ÎÍ¦¤µ¤ó¤Ï¹Ö±é¤Ç¡¢»ö·ï¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤ËÈþ´õ»Ò¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·»¡¦ÅÏÊÕÍ¦¤µ¤ó
¡Ö¡Ø·»¤µ¤ó¤ä±ü¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤Ï»Å»ö¤Ë¤Ð¤«¤ê½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î´Ä¶¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤¤ê¤Ç¤¹¡£²¿¤«º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊLINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
Í¦¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö²ÈÂ²»×¤¤¤ÎËå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÍýÉÔ¿Ô¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¡¦ÅÏÊÕÃ£»Ò¤µ¤ó
¡Ö¼ªÌÄ¤ê¤À¤±¤Ï¤¢¤ì¤«¤é1²ó¤âÌÄ¤ê»ß¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Êì¤ÎÃ£»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Àè¤Ë»à¤Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ì»þ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¤â¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºä°æ³Ø¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤Ï¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î°§»¢¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âè4¼¡ÈÈºáÈï³²¼ÔÅù´ðËÜ·×²è¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÈºáÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£