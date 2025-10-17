¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬£Í£Ö£Ð¡ª¡¡¾È½à¤ÏÆüËÜ°ì¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¸òÎ®Àï¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¤Î£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£¶³ä£¶Ê¬£·ÎÒ¡Ê£¹ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¡Ë¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£³ÂÇÅÀ¤ÈÂçÇúÈ¯¡£¤³¤ÎÆü¤â£·²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£´¡½£°¤Î´°¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ðºå¿À¤¬£Ä£å£Î£Á¤Ë£³Ï¢¾¡¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â´Þ¤á¤Æ£´¾¡£°ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ½ý¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££±£µÆü¤ÎÂè£±Àï¤Ç£°¡½£°¤Î£¶²ó¤Ë¤Ï·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡ÍøÂÇÅÀ¡££±£¶Æü¤ÎÂè£²Àï¤Ç¤Ï±äÄ¹£±£°²ó¤Ë·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òº¸ÍãÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¡Ê¹â¶¶¡ËÍÚ¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢Å¸³«Åª¤Ë¤âÎ®¤ì¤Î¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê£Í£Ö£Ð¤Ï¡ËËÜÅö¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¼è¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¼ã¸×¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï¿·¿Í¤À¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Ã£Ó¤ÎÉñÂæ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¡£Æ±Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¿·¿ÍµÏ¿¤Î£·ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÉñÂæ¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ä¤ë¤Ï¤¢¤È£´¾¡¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦£´¤Ä¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È£²Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹²¼¤¬¤½¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤â¶õ¤¯¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ËÁê¼ê¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¸òÎ®Àï¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê¿¹²¼¡Ë
¡¡Ç®¤¯¡¢¤«¤ÄÎäÀÅ¤Ê¼ã¸×¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£