¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡Ûº´Æ£Î´ÂÀÏº¡¡Í¥½Ð¤Ë¼«¿®¡ÖÂ¤ÏÁ´ÂÎ¤ËÃæ·ø¾å°Ì¡£¤É¤ÎÏÈ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î£Ç¶¡Ö¹¾¸ÍÀî£¶£³£´ÇÕ¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤Ï£´ÆüÌÜ¡¢£´¡¢£¶¹æÄú¤Î£²Áö¤ò£²¡¢£³Ãå¤È¹¥Áö¡££µ°Ì¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤ÏÁ´ÂÎ¤ËÃæ·ø¾å°Ì¡£Áà½ÄÀ¤¬¤¤¤¤¡£¤É¤ÎÏÈ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡×¤Èµ¡ÎÏ¤Ë¤â¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¸½ºß¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆ²¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤¬¡¢£²°Ì¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¤¬ÌÔÎõ¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±³èÌö¤·¤è¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁê¼ê´Ø·¸¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ìÈÌÀï¤Ç¤â£Ç¶¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡£µÆüÌÜ½àÍ¥£±£±£Ò¤Ï£²¹æÄú¡£ÅìÅÔ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬°ìÁö½¸Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£