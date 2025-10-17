¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤Î¥Ö¥ëー¡Û¤¬¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¤¡ª Âç¿Í¥³ー¥Ç¤¬Â¨¤³¤Ê¤ì¤ë♡¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¥ã¥Ä¡×
½©Åß¤Ï¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤¬¥Àー¥¯¤Ê¿§¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¡È¥Ö¥ëー¡É¤òº¹¤·¿§¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¥ëー¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢BIG¥µ¥¤¥º¤Ç±©¿¥¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥é¥Õ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤ª¼êËÜ¥³ー¥Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Í¥¤·¤²¤Ê¥Ö¥ëー¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥ã¥Ä
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¢¥ªCHK¥·¥·¥å¥¦BIG¥·¥ã¥Ä¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£²ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡¢¤¯¤¹¤ó¤À¥Ö¥ëー¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥àー¥É¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤½¤¦¤Ê¥Í¥ë¥·¥ã¥ÄÁÇºà¤È¡¢BIG¥µ¥¤¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£¶»¸µ¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»É½«¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìËç¤ÇÃå¤Æ¤â±©¿¥¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãå±Ç¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Çò¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê½©¥³ー¥Ç¤Ë
ÀÄ ¡ß Çò¤Î¥¯¥êー¥ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢½©¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¡£¥Ö¥ëー¥·¥ã¥Ä¤ÏÁ°¤ò³«¤±¤Æ¡¢µ¤³Ú¤Ê´¶¤¸¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Âç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ä¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¡ý ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥°¥ìー¤ËÀü¤ÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥âー¥É¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Writer¡§Anne.M