¥¤¥³¥é¥Ö¹â¾¾Æ·¡¢TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¡¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙÂè3ÏÃ¥²¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¡Ê24Æü¡Ë¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡áLOVE¤Î¹â¾¾Æ·¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¹â¾¾¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂç¼ê´ë¶È¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°ì¥ÎÀ¥ÎèÆà¡£°ì¥ÎÀ¥¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Î¤Á¤ÎÊª¸ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÅ¸³«¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä
¢£Âè3ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼ø¶È»²´Ñ¤ò¹µ¤¨¡¢ÌøÏÂ³Ø±à£±Ç¯£±ÁÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÊì¤ÎÆü¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºîÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤Î¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Þ¤Þ¡£ÃÒÌé¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤Ï¤È°ì½ï¤ËºîÊ¸¤ò»Å¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ºîÊ¸¤Ë²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤¤¤í¤Ï¤Ë¡¢çý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤Ï·°¤È£³¿Í¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤òÄó°Æ¡£´î¤Ö¤¤¤í¤Ï¤Î´õË¾¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢çý³¤·Ã¤Ï¤¤¤í¤Ï¤Î¹¥¤¤ÊÀ±¤â¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢çý³¤·Ã¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡¦Æú½Á¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¸½¤ì¡¢Æú½Á¤¬ÊÂ¤ÖÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÄÄÎóÃª¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯À¸»º¥é¥¤¥ó¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤ÊÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢çý³¤·Ã¤Ï¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÅöÆü¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
