¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ÎÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Î¼õ¸³ÅöÆü¡£¤¤¤í¤Ï¤ÎÉ®µ»î¸³¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»Ä¤ë¤ÏÊì¿Æ¤ËÊ±¤·¤¿·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿Æ»ÒÌÌÀÜ¤Î¤ß¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢çý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤Ï·°¤È¤¤¤í¤Ï¤ÎÌµ»ö¤ò²ñ¼Ò¤Ç´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·°¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡¦¤µ¤æ¤ê¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¥¯¥»¶¯¥Þ¥Þ¡¦Îè¹á¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¡Ä¡£°ìÊý¡¢çý³¤·Ã¤ÏÆú½Á¤Ë¤¸¤¸¤ë´ú´ÏÅ¹¡ÖItteki¡×¤Ø¡£Æú½Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ÃÒÌé¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤¬¶î¤±¹þ¤ß¤ÇÍèÅ¹¤·¡¢çý³¤·Ã¤ÏÃÒÌé¤¬ÌøÏÂ³Ø±à¤Î¶µ»Õ¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖÌøÏÂ²ñ¡×Ìò°÷¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÄÌ¾Î¡ÖÌøÏÂ¤Î»°±©±¨¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£É×¤¬Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤È¤¤¤¦¸å¤í½â¤â¤¢¤ê¡¢³Ø±àÆâ¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¶å¾òÎè¹á¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÌ¾²È¤Î¤´Îá¾î¡¦±àÅÄÈþ±©¡Ê¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ë¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÇò²Ï»í¿¥¡ÊÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥¯¥»¶¯¥Þ¥Þ¡É¤¿¤Á¤¬Áá¤¯¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡·°¤¬ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤ÇÀöÎé¤òÍá¤Ó¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊÊ¶¯¥Þ¥Þ¤¿¤ÁÉÝ¤Ã¡ª¡×¡Ö¤³¤ï¡Á¡¡ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤³¤ï¡Á¡×¡Ö¤³¤ï¤¤wwwÌîÏ¤²ÂÂåÎÉ¤¤±éµ»¤·¤è¤ëwww¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÊì¤Á¤ã¤óÃ£¤¬¹õ°ì¿§¤ÇÊ·°Ïµ¤ÉÝ¤¤ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡©¡×¡Ö»°±©±¨¤Î°µ¥ä¥Ù¤§¡Ä¡Ä¡¡¤¢¤ó¤Ê¤óÃÇ¤ì¤Í¤§¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
