Æî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¡¡¸åÇ¤¤Ï¡ÖÅÚÂæ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÂÎÀ©¡×
¡¡¥×¥íÌîµåDeNA¤ÎÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬17Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂàÇ¤¤¹¤ë»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡£º£Ç¯¤ÏÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡ÖÂçÊÑ²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£°éÀ®¤ò´Þ¤á¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢A¥¯¥é¥¹¤Ç´î¤Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£