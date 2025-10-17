¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ÏËâË¡»È¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Éé½ý¤¬Â³¤¯¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡£¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¤µ¤é¤Ë6½µ´Öµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë
¤Þ¤À²æËý¤Î»þ´Ö¤ÏÂ³¤¯¤è¤¦¤À¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢¤½¤Î¸åÆ±¤¸¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡£
¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹µ¤¨¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï¼çÀïÎÏ¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£
24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Îºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï52»î¹ç¤Ç18¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂçË½¤ì¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¼ã¤¤¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ÏÂè6Àá¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¡¢Âè7Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¸å¤ËºÆÅÙ¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Øfootball.london¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ä¤Î¹Í¤¨¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Ï¤¢¤È6½µ´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤È¤¤ËËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ÏËâË¡»È¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
Éüµ¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë6½µ´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£10·î¡¢11·î¤ÏÁ´µÙ¤Ç¡¢¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢12·î¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£12·î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤äCL¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¡¼È´¤¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£