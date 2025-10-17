¡ÎÆÃ½¸¡¿¿·À¸¥ì¥¢¥ëÅ°Äì²òË¶ 03¡Ï¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤¬¥¢¥í¥ó¥½ÂÎÀ©¤ÇÂæÆ¬¡ª¡¡¥ì¥¢¥ë¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¼ã¼ê5¿Í
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º£µ¨¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¼ã¼ê¤¬³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è³ÐÀÃ¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¡£º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿3¿Í¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ëB¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Çº£µ¨¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Éü¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥¢¥ë¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ã¼ê¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥È¥ë¥³¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î»êÊõ¡¡¥®¥å¥ì¥ë&¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î
º¸Â¤òÍø¤Â¤È¤¹¤ë¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥á¥Ã¥·¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥¸¥ë¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë20ºÐ¤Ç¡¢2023-24¤Î³«ËëÁ°¤Ë¥ì¥¢¥ë¤Ø²ÃÆþ¡£¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤¦¤È±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤ä¥È¥Ã¥×²¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢½éÇ¯ÅÙ¤«¤é10»î¹ç6ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¡£²ÔÆ¯¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢33Àá¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÌ³¤á¤Æ·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿1ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥¹¡¢ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¡£¥á¥Ã¥·¤ä¥¨¥¸¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥È¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£µ¨¤«¤é¥ì¥¢¥ë¤Î»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡Î4-2-3-1¡Ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÃæÈ×¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Î4-3-3¡Ï¡Î4-4-2¡Ï¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò3Ëç¤Ë¤·¤Æ¡Î3-4-2-1¡Ï¤ÇÀï¤Ã¤¿»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥®¥å¥ì¥ë¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï2-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿7Àá¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³Àï¤Î¤ß¡£
¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÀ¸¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤ä¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å¤âÃæ±û¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¥®¥å¥ì¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Æ°¤±¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¨¡¨¡¡£¤¤¤Þ¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ï¥®¥å¥ì¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤¬Áá¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È3¤Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ë¶¡µë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥ì¥¢¥ë¤Î¡È¿·¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¸åÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤Ï¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹½Ð¿È¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë16ºÐ¤Ç¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬À¸¤ó¤À°ïºà¤À¡£18ºÐ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯8·î¤Ë²¤½£¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕÄ¾Á°¤Ë¥ì¥¢¥ë¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸3»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò´ðËÜ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÉý¹¤¯Æ°¤¤¤Æ¹¶·â¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Þ¤À17ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹¶·â¤Ï¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤«¤Ë²¿¿Í¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤ÉÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆîÊÆ¤ÇÁá¤¯¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤¿¿ÀÆ¸¤Ç¤â¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤Ï¤³¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÀï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2Àá¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤ÎÀèÈ¯¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢CL2»î¹ç¤ò´Þ¤á¤ë¤È¸ø¼°Àï10»î¹çÃæ7»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¡¼¥ë¤Î¼õ¤±Êý¡¢±¿¤ÓÊý¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¦¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡¢º¸¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Þ¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï´ðËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅª³Î¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¥Ñ¥¹¤Î¼õ¤±¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
6Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¿ï½ê¤ËÆÃÄ¹¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë»ý¤Ä¤È¼«¿È¤Ï¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÃæ±û¤ØÆ°¤¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Íø¤Â¤Ç¤¢¤ëº¸Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤òÁÀ¤Ã¤¿µ»¹ªÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ÊÏÈ³°¡Ë¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òGK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿ÀË¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ê¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡Ë¡£
¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥×¥ì¥¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡£¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£µÕ¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤ËÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢½Ä¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÍø¤Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±¦Â¤Ç¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æº¸Â¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ä¤ËÈ´¤±¤Æ±¦Â¤â¤¢¤ë¤È¼¨¤·¤¿¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢º£¸åÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÂÐºö¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥«¥ì¡¼¥é¥¹&¥Ï¥¤¥»¥ó
¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ï¥«¥ó¥Æ¥é½Ð¿È¤À¤¬¡¢2020-21¤Ë18ºÐ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥í¡¼¥ó¤Ç¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¢¥°¥é¥Ê¥À¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ê¤É¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£º¸Íø¤¤Ç¥µ¥¤¥º¤Î¤¢¤ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢CL¤ä¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
22ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿A¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÁ´8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7»î¹ç¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¤Î°ì»î¹ç¤Ï6Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤ò3¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀï¤¤¡¢A¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ïº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç½Ä¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Á°Êý¤ò¸þ¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¹¶·â¤«¤é¼éÈ÷¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤¯¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ÇÁê¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¹¶·â¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÉµá¤¹¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿Æ°ÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢´é¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¤¡£¼Ð¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¶·â»²²Ã¤·¤ÆÁê¼êPA¤Î¶á¤¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£CL¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÀï¤Ç¤ÏÁê¼ê¿ØÆâ¤Î¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥¯¥í¥¹¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¥·¡¼¥ó¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¿ôÅªÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿PK¤òÆÀ¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤âA¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤ÏÁê¼êPA¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¹¶·â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2Ëç¡¢CL¤Ç¤â1»î¹ç½Ð¾ì¤Ç1Ëç¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«»þÂå¤âºòµ¨¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¹ç·×9Ëç¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ê2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¡Ë¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤â2»î¹çÂ³¤±¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸3ÀïÌÜ¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£ÂçÇÔ¡Ê2-5¡Ë¤·¤¿7Àá¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³Àï¤Ç¤ÏÎ¢¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â¼«¿Ø¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ê¤Ï¤º¡£º£¸å¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°Êý¤Ø¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë»Å³Ý¤±¤ëA¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¤Ï¿ÈÄ¹197¥»¥ó¥Á¤ò¸Ø¤ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à½Ð¿È¤ÎCB¤Ç¡¢³«ËëÀï¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ï¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ó¤ÇÀï¤¦»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¤ÏÎ¾Â¤òÂ½¿§¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¡ÈÎ¾Íø¤¡É¤Ç¡¢Â¸µ¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬È´·²¤Ë¹â¤¤¡£¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯°ìÊâ°ìÊâ¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ½ÓÉÒ¤ËÆ°¤±¤ë¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯&¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
4Àá¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥ÀÀï¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤é¤ì¡¢Æ°¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤òÅÝ¤·¤Æ°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢A¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Ç¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ïµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤ÇÀï¤¦º£µ¨¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯=ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¼é¤ë¿Í¡£ÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤Ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë°Ü½»¤·¡¢¥Þ¥é¥¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ï¥¤¥»¥ó¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°Êý¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤ÆÎÉ¤·¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¤·¤ÆÎÉ¤·¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£
ÆÀÅÀ¤Ë¤«¤é¤à»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ç3ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CK¤«¤é2ÆÀÅÀ¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é1ÆÀÅÀ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥»¥ó¤Î¹â¤µ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢3Àá¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥®¥å¥ì¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò¤ß¤ë¤È¡¢20ºÐ¤Î¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢22ºÐ¤ÎA¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢22ºÐ¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤â¤¤¤ë¡£6Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ïº¸¤«¤éA¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤È¤¤¤¦3¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀï¤¤¡¢4-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¡ÊÉé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¡Ë¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¤È¤¤¤Ã¤¿30Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â·òºß¤À¤¬¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ï¤ê¤òÀ¸¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¡¥¯¥é¥ÖWÇÕÆÀÅÀ²¦GŽ¥¥¬¥ë¥·¥¢
¹¶·â¿Ø¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë21ºÐ¤¬¤¤¤ë¡£¥«¥ó¥Æ¥é°é¤Á¤Î¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ëB¤ÇÄÌ»»30ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦·èÄêÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¹¶·â¿Ø¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬·ã¤·¤¯¡¢ºòµ¨¤Ï3»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ÇÁ´£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤ÆÂç²ñÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥È¥Ã¥×ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢2030Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤«4»î¹ç¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï5Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤È¤Î2¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢61Ê¬¤È¤¤¤¦Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¸òÂå¤ÇÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç·×¥×¥ì¥¤»þ´Ö91Ê¬¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¶¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¤ÏÇ¯´Ö¤Î»î¹ç¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢º£¸å¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
G¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï»ëÌî¤¬¹¤¯¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ì£Êý¤Ë¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÀµ³Î¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤¹¡£¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤«¤ï¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿½Ö´ÖÅª¤ÊÆ°¤¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÇÁá¤¯¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ß¤»¤ë¡£
CL¥«¥¤¥é¥È¡¦¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤Àï¤Ç¤Ï80Ê¬¤Ë¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ê¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ1¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊ£¿ô¤³¤Ê¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤ê¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¡¢G¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡¿ÈÓÄÍ ·ò»Ê
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD310¹æ¡¢10·î15ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ