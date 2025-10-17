¡ÎÆÃ½¸¡¿¿·À¸¥ì¥¢¥ëÅ°Äì²òË¶ 02¡ÏÏ¢·¸ÎÉ¹¥¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ø°ìÄ¾Àþ¡¡µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¡ª¡¡100¡ó¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¥ì¥¢¥ë¤Ç³«²Ö
¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç18-19¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤â31ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ6¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ¥¤¥¥¤¥¤È¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
³«ËëÀï¤«¤éÆ°¤¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡¡º£µ¨¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤À
¥ì¥¢¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¿¤¯¤¬¼«¿Ø¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤ê¡¢µ÷Î¥´¶¤ÎÎÉ¤¤ÁÈ¿¥Åª¤Ê¼éÈ÷¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¤¯¤ë¡£³«ËëÀï¤Î¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¤Û¤ÜÁê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤È¤¡¢CF¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡£Á°Àþ¤Ç¥Ý¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Êü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¹¶·â¤Î´ðÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡££°-£°¤Ç·Þ¤¨¤¿50Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎPA³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬½Ä¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óÀ£Á°¤Ç¥¯¥¤¥Ã¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÂÑ¤¨¤¤ì¤º¤ËÂ¤ò½Ð¤·¤¿DF¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼«¤é·è¤á¤Æ·è¾¡ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÆ°¤¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤¿³«ËëÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ï20ÂåÁ°È¾¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æ°¤½Ð¤·¤¬Áá¤¤¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡£2Àá¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤Ç¤Ï2ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1ÅÀÌÜ¤ÏÃæÈ×¤Ç¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬Áê¼ê¤Ë¿¼¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¢ª¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤¬¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢¥®¥å¥ì¥ë¤Ë¥Ñ¥¹¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÀµ³Î¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤¿¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬ÁÇÁá¤¤¥¿¡¼¥ó¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤Î2ÅÀÌÜ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³«ËëÀï¤Ç¤ÎPK³ÍÆÀ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¡¢¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤Î1ÅÀÌÜ¤ÏÃæ±û¤òÊø¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¯Æ°¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÆÃÄ¹¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥®¥å¥ì¥ë¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¯¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤¬Ãæ±û¤Ø¡£º¸¤ËÎ®¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬Ãæ±û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬Á°Àþ¤ËÆþ¤ê¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬2ÎóÌÜ¤Îº¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ËÆþ¤ëÁªÂò¤â¤¢¤ë¡£
¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ò´Þ¤á¤Æ¥ì¥¢¥ë¤Î¹¶·â¿Ø¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¡Ç½¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ»×Åý°ì¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¼éÈ÷ÁÈ¿¥¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ÎµÕ¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤Þ¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¹â¤¤·èÄêÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¸ß¤¤¤òÎÉ¤¯¤ß¤Æ¤¤¤ë⁉¡¡£Á¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤È¤ÎÁêÀÈ´·²
¥ì¥¢¥ë¤Ï³ÆÁª¼ê¤¬¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤ò¤è¤¯¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¥®¥å¥ì¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£4Àá¥½¥·¥¨¥ÀÀï¤Ï12Ê¬¤ËÁê¼ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¤¿¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬GK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¤¬Âà¾ì¤·¤Æ¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎôÀª¤ò¥â¥Î¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥à¥Ð¥Ã¥Ú&¥®¥å¥ì¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
44Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥®¥å¥ì¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤³¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ¸å¤Ë¤ÏDF¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÏÁÇÁá¤¤Æ°¤¤Ç¥¿¡¼¥ó¤·¡¢PAÆâ¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥®¥å¥ì¥ë¤Ï¡ÖÀÞ¤êÊÖ¤·¤¬Íè¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ØÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ2-0¤È¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤ÎÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤ÎÏ¢·¸¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥à¥Ð¥Ã¥Ú¢ª¥®¥å¥ì¥ë¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤À¤¬¡¢µÕ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¡£Á°½Ò¤·¤¿¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤Î¥´¡¼¥ë¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢6Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¡¢7Àá¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³Àï¤Ç¤â¥®¥å¥ì¥ë¢ª¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÏ¢·¸¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ï3-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁê¼ê¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ç¤Î¼éÈ÷¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¥®¥å¥ì¥ë¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ë¡¢Á°Àþ¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬Áê¼êCB¤Î´Ö¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ½Ä¤ØÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ë¥®¥å¥ì¥ë¤«¤é¥Ý¡¼¥ó¤ÈÀµ³Î¤Ê½Ä¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞGK¤âÈ´¤µî¤ê¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤¹¤ë4ÅÀÌÜ¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
7Àá¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬Äã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ë¤¤¤¿¥®¥å¥ì¥ë¤Ø¥Ñ¥¹¡£¿ÈÂÎ¤òËÝ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ØÁö¤ê¡¢¤½¤³¤Ø¥®¥å¥ì¥ë¤«¤é¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¹¤äÆ°¤¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·è¤Þ¤ì¤ÐÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤òÌµ¸ú²½¤Ç¤¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î·èÄêÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï8»î¹ç½Ð¾ì¤Ç9ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç·×¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ï701Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢77Ê¬¤Ë1ÅÀ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡£31ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï94Ê¬¤Ë1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2011-12¤Ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Ç¤¢¤ë50ÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤»þ´Ö65Ê¬¤Ë1ÅÀ¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ç¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥á¥Ã¥·¤Î°ÎÂç¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¿ô»ú¤À¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤Éº£µ¨¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¹¥Ä´¤À¡£
¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¤ÎÏ¢·¸¤âÎÉ¤¤¡¡¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î¹¥Ä´¡á¥ì¥¢¥ë¤Î¹¥Ä´
¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¥®¥å¥ì¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç2ÆÀÅÀ¡¢µÕ¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ¾Ì¾¤Ïºòµ¨°Ê¾å¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¹¶·â¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤È¤¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÎÉ¤¤¡£
5Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥ì¥¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¥´¡¼¥ëÏÈ³°¤Ë³°¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¤È¤¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ð¤á¸åÊý¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥×¥ì¥¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥ß¥É¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÆÀÅÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8Àá¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¥×¥ì¥¤¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¸åÊý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤ØÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¥®¥å¥ì¥ë¤ä¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤â»ëÌî¤¬¹¤¯¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ÏÃæÈ×¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤òÎÉ¤¯¤ß¤Æ¤¤¤ÆÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤·¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ê¤É¤â¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤Î¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£
Éé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¾¡Éé½ê¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡È¤³¤³¤¾¡É¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¹¥Ä´¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤Î¹¥Ä´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥®¥å¥ì¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºòµ¨¤Î3ÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ó¡¢11ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤â5ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥¤¥¥¤¥¤È¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀ&¥¢¥·¥¹¥È¤ò¿¤Ð¤¹¤«¨¡¨¡¡£¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆÀÅÀ&¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤âÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿ÈÓÄÍ ·ò»Ê
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD310¹æ¡¢10·î15ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ