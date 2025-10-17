”台風のたまご”があすにも台風に…日本の南を西に進む 今後の進路と勢力・位置を詳しく気象庁発表データで見る 最大瞬間風速35メートルまで発達予想
熱帯低気圧 a
2025年10月17日22時25分発表
17日21時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯13度10分 (13.2度)
東経128度40分 (128.7度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
18日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経123度50分 (123.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
19日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度55分 (16.9度)
東経119度50分 (119.8度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
20日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経115度50分 (115.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
21日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経113度50分 (113.8度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
22日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度35分 (16.6度)
東経111度55分 (111.9度)
進行方向、速さ 南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)