熱帯低気圧 a
2025年10月17日22時25分発表

【画像】熱帯低気圧　あすにも台風に　進路を見る

17日21時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯13度10分 (13.2度)
東経128度40分 (128.7度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

18日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯14度00分 (14.0度)
東経123度50分 (123.8度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

19日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度55分 (16.9度)
東経119度50分 (119.8度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

20日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度05分 (18.1度)
東経115度50分 (115.8度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)

21日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度05分 (18.1度)
東経113度50分 (113.8度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)

22日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度35分 (16.6度)
東経111度55分 (111.9度)
進行方向、速さ    南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)