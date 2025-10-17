【ロンドン１６日＝大西 健太】大相撲のロンドン公演２日目、幕内・宇良（３３）＝木瀬＝が、鮮やかなかいなひねりで同・藤ノ川（２０）＝伊勢ノ海＝を下した。取組後には、会場の飲食店員にビールを振る舞われ、勝利の美酒を味わう一幕もあった。英国でも注目を浴びる業師。人気の理由を大相撲担当者が「見た」。公演は１９日まで行われ、５日間の成績で優勝を争う。

＊＊＊＊＊＊＊

喉を鳴らしながら、勝利の美酒を味わった。宇良は鮮やかなかいなひねりで藤ノ川を下し、場内を沸かせた後、業師に気付いたロイヤル・アルバート・ホールの飲食店員からプラスチックカップに入ったビールを差し出された。戸惑いながらも口をつけ、ゴクリ。「最高ですね！ おいしい！ ありがたいです」と満面に笑みを浮かべた。

英国でも絶大な人気を誇り、幕内土俵入りでは一番の声援が向けられる。幕内・玉鷲（４０）＝片男波＝も「宇良がすごい人気」と驚いた様子だ。宇良は「『ウラ！』と言いやすかったのかな」と分析したが、もう一つ理由があった。

身長１７５センチ、体重１４５キロの宇良と同様に、体の大きくない力士への声援が大きい。初日（１５日）には、幕内最軽量１１５キロの翠富士（２９）＝伊勢ケ浜＝の一番が注目として紹介された。現地のファンに聞くと「体重の階級がないところが面白い」「豊昇龍は体が大きくないが、強いところが好き」と返ってきた。無差別級の「ＳＵＭＯ」が新鮮に映っているようだ。

１７８センチ、１２２キロの幕内・朝紅龍（２７）＝高砂＝は「小さい人が大きい人に勝つのは本当の醍醐（だいご）味」。小さな巨人たちがロンドンの土俵をさらに盛り上げる。

公演２日目（１６日）を前に、幕内・伯桜鵬（２２）＝伊勢ケ浜＝と藤ノ川（２０）＝伊勢ノ海＝が、サッカープレミアリーグの名門、チェルシーの本拠「スタンフォード・ブリッジ」のスタジアムツアーに参加した。目を輝かせて見学する２人の前に、外国人の親子がキャリーケースを持って、階段手前で立ち止まっていた。すぐに気がついた伯桜鵬は、母親のキャリーケースに手を掛け、階段を駆け上がった。親子は「サンクス」と感激した様子。「これ（伯桜鵬の行動）は記事にしなくていいですからね」と冷やかしを入れた藤ノ川も、子どもの荷物運搬した。期待の若手コンビが、英国で「お相撲さんは気が優しくて、力持ち」を実践して見せた。