【MLB】ドジャース3ー1ブルワーズ（10月16日・日本時間10月17日／ロサンゼルス）

【映像】佐々木朗希の魔球→打者の様子がおかしくなる

10月16日（日本時間10月17日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ3回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・佐々木朗希のフォークでの三振締めが話題となっている。

3-1、ドジャース2点のリードで迎えた9回表。この回からドジャースは4番手アンソニー・バンダに代えて、佐々木をマウンドへ。まずこの回先頭の5番アンドルー・ボーンをまさかの4連続剛速球でショートゴロに打ち取って1死とすると、続く6番のサル・フリリックに対しては、フォークを織り交ぜながら追い込み、最後は力強い159km/hの剛速球でショートフライに。そしてこの回3人目、最後の打者となるケイレブ・ダービンに対しては、初球に投じた157km/hの剛速球が外角高めに抜け気味となり、ボールを先行させることとなったものの、ここで崩れないのが“復活後”の佐々木。気を取り直しての2球目は、ほぼド真ん中に決まる156km/hの剛速球。これで見逃しを誘ってカウントを整えると、続く3球目は、内角やや低めを突く139km/hのフォーク。これもダービンは見逃し、カウント2-2と追い込むと、注目の4球目、佐々木が投じたのは、大きく落ちながら内角低めいっぱいへと決まる139km/hのフォーク。これをダービンも果敢に打ちにいくもその落差についていけずに空振り三振。佐々木はまったく危なげない投球で試合を締めくくることとなった。剛速球を上手く見せつつ追い込み、落差の大きなフォークで三振を奪うこうした佐々木の投球にの野球ファンからは「ヤバいな」「軌道エグい」「えげつない」「落ちすぎ」「バッター可哀想」「なんで当たらないって顔」「このフォークがあれば無双できる」「これは大魔神」といった様々な反響が巻き起こることに。

前回登板の11月13日（日本時間14日）、ブルワーズとの2回戦では、2/3回で1失点したものの、それ以外はほぼ完璧ともいえる“無双投球”を続けている佐々木。いよいよWS進出が見えてきたなか、その新・守護神としてのピッチングに、ますます期待と注目が集まりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images