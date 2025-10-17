ウェーブブースにて「ボトムズ」「マクロス」「ウルトラマン」など様々な作品のプラモデルが集結！【#全日本模型ホビーショー】
【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料
(C)サンライズ
ウェーブは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル「スコープドッグ[レッドショルダー]」など、様々な商品を展示している。
今回イベント会場の同社ブースでは、様々な作品のプラモデルを展示しており、アニメ「装甲騎兵ボトムズ」より「スコープドッグ[レッドショルダー]」「ファッティ―[ST版]」「ストライクドッグ[PS版]」「ツヴァーク[ST版]」「スコープドッグ ターボカスタム[キリコ機/ムーザ機/バイマン機/グレゴール機]」のほか、アニメ「超時空要塞マクロス」より「MBR-04-MkVI トマホーク」や、OVA「マクロスゼロ」より「VF-0S/A フェニックスバトロイド[コンバーチブル]」、特撮「帰ってきたウルトラマン」より「マットアロー1号・スペースアロー[マルチプレックス]」「マットアロー2号[コンバーチブル]」なども展示している。
「装甲騎兵ボトムズ」【スコープドッグ[レッドショルダー]】 【ファッティ―[ST版]】 【ストライクドッグ[PS版]】 【ツヴァーク[ST版]】 【スコープドッグ ターボカスタム[キリコ機/ムーザ機/バイマン機/グレゴール機]】
「超時空要塞マクロス」【MBR-04-MkVI トマホーク】
「マクロスゼロ」【VF-0S/A フェニックスバトロイド[コンバーチブル]】
「帰ってきたウルトラマン」【マットアロー1号・スペースアロー[マルチプレックス]】 【マットアロー2号[コンバーチブル]】
(C)サンライズ
(C)1982 BIGWEST
(C)2002 BIGWEST
(C)円谷プロ