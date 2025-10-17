【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

ウェーブは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル「スコープドッグ[レッドショルダー]」など、様々な商品を展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、様々な作品のプラモデルを展示しており、アニメ「装甲騎兵ボトムズ」より「スコープドッグ[レッドショルダー]」「ファッティ―[ST版]」「ストライクドッグ[PS版]」「ツヴァーク[ST版]」「スコープドッグ ターボカスタム[キリコ機/ムーザ機/バイマン機/グレゴール機]」のほか、アニメ「超時空要塞マクロス」より「MBR-04-MkVI トマホーク」や、OVA「マクロスゼロ」より「VF-0S/A フェニックスバトロイド[コンバーチブル]」、特撮「帰ってきたウルトラマン」より「マットアロー1号・スペースアロー[マルチプレックス]」「マットアロー2号[コンバーチブル]」なども展示している。

「装甲騎兵ボトムズ」

「超時空要塞マクロス」

「マクロスゼロ」

「帰ってきたウルトラマン」

【スコープドッグ[レッドショルダー]】【ファッティ―[ST版]】【ストライクドッグ[PS版]】【ツヴァーク[ST版]】【スコープドッグ ターボカスタム[キリコ機/ムーザ機/バイマン機/グレゴール機]】【MBR-04-MkVI トマホーク】【VF-0S/A フェニックスバトロイド[コンバーチブル]】【マットアロー1号・スペースアロー[マルチプレックス]】【マットアロー2号[コンバーチブル]】

(C)サンライズ

(C)1982 BIGWEST

(C)2002 BIGWEST

(C)円谷プロ