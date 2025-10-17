テレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）が17日に放送され、俳優の渡辺謙（65）、坂口健太郎（34）、お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）がロケ中に「仕込みを疑うレベル」の偶然の出会いをする場面があった。

3人がロケに訪れたのは新橋の「ニュー新橋ビル」。そこでジューススタンド「ベジタリアン」を訪れると、店長の女性からビル内に、かつて大ブレイクしたギニア出身のタレント、オスマン・サンコンの事務所があったことが明かされた。

同店を立ち去った後もビル内でロケを続け、3階フロアへ向かった3人。すると、同階にお店を構えていた喫茶店の前を通った際に大久保が驚きの表情を浮かべた。ナレーションでも「仕込み疑うレベルの奇跡が!」と入った。

大久保は店内を見た後、渡辺に「サンコンさんいる」と、先ほど話に出てきたサンコンが喫茶店で食事をしているのを発見これにはVTRを見守っていた有吉弘行も「マジ?」と笑い、マツコ・デラックスも「本当に!?」とびっくり。

大久保は「新橋ビルに本当にいた」と仰天しつつ、現在の姿に「時が止まったように変わってない」とコメント。奇跡の出会いに驚きつつ、店内のサンコンを呼び出し、ジューススタンドで話題が出たことを伝えるなど談笑した。

大久保が「視力どうなりました?」と聞くと「落ちちゃった」と、6.0から1.2まで視力が落ちたことが告白された。さらにサンコンの後ろには黄色を基調としたファッションをした女性がいることに大久保が指摘すると、サンコンは「3番目の奥さん」と歌手の北山みつきを紹介していた。