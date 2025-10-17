「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

リーグ２位のＤｅＮＡが痛恨の３連敗を喫しＣＳ敗退。昨年と同じ下克上は果たせなかった。今季限りで退任するＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）にとっては“ラスト采配”となった。

試合後は阪神・藤川球児監督から花束を渡され、甲子園からは三浦コールも起こった。ベンチ裏では涙をこらえきれず、「本当に幸せでした。ありがとうございます」と感謝の思いを口にした。

１１分に及んだ取材対応。今後について問われて「明日からゆっくりします」と言った後、報道陣に対して自ら切り出し「いろいろご迷惑をおかけしました。言えること、言えないこと。不機嫌になって、返答がちゃんとできなかったこともいっぱいありましたし。大変だったなと思うんです、喋らないですから」と謝罪した。

就任以来５年、歴代のＤｅＮＡ監督同様、試合前と試合後の取材対応を一日も欠かさずこなしてきた。「『なしでいいだろう』と思って、拒否したいことも多々ありましたが（笑）。ファンの方の代表として、（言葉を）届けてもらいますから。期待に応えられなかった部分も、もっとサービスできれば良かったですけど。こういう性格なもので。申し訳ございませんでした」。誰からも愛される番長らしく、人の良さがにじみ出た最後の言葉だった。