67歳男性・金融資産3500万円「老後資金は5000万円程度は必要だったのでは」母親の介護を続ける老後生活での誤算
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、三重県在住67歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、母（96歳）
居住地：三重県
リタイア前の職業：派遣・契約社員
リタイア前の年収：300万円
現在の金融資産：預貯金3000万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：国民年金（不明）、厚生年金42年
老齢厚生年金（厚生年金）：9万8995円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険67万8000円（年額）
年金以外の収入：株の配当10万円
ひと月の支出：20万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった・足りない」と回答。
その理由として、「高齢で身体障がいがあり、持病もある母の介護に要する施設利用料、医療費が予想以上にかかる上に、自分自身も持病があって（家計が）厳しくなりかけているから」と語っています。
「できるだけ無駄遣いや借金をしないようにしつつ、iDeCoや個人年金保険を活用して貯めようとしていた」とのことです。
しかし、「株や投資信託などの勉強をして、積極的に資産を増やす努力をしておくべきだったが、リスクが怖いのと知識不足で踏み切れなかった」ことから、思うように貯められなかったといいます。
さらに、実際に年金生活を迎えた今、老後資金は「5000万円」程度は必要だったのでは、とも感じているそうです。
「（母の）自宅介護を自身でしていれば、節約になると思っていたが、実際は体力的に無理があり（施設を利用することになったため）、施設利用料金などがのし掛かって来る状態になった」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代に向けては、「年齢の若い頃より長期的な視野を持って、投資などお金に関する学習をしておくべき」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
