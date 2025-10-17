¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡ÙÆþ¾ìÆÃÅµ¸ø³«¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±Ç±þ±ç¾å±Ç¤â
¡¡11·î7Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè1ÃÆ¤«¤éÂè4ÃÆ¤Þ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§À¼Í¥¡¦±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¤¬º£¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡¡¡Ö¡ÈÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¡É¤òÅÐ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤òµÏ¿¡£2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤¬5·î30Æü¤Ë¸ø³«¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤¬10·î17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤«゙¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÏÌÌ¤ËÆ¬¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¡¢·ã¤·¤¯¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¸×¾ó¤Î»Ñ¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×ED¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ëÍÓÊ¸³Ø¤Î¡Ömore than words¡×¤Ë¾è¤»¡¢¸×¾ó¤ÈÄ±Áê¤Î·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»Ñ¤ä¡¢Éú¹õ¤È¿Ó¼¤¤Î»àÆ®¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿´õ¤äÛù¡¢¥Ñ¥ó¥À¡¢ÅìÆ²¤Ê¤É¼ö½Ñ¹âÀì¤ÎÃç´Ö¤ä¡¢¼·³¤¡¢Ì½Ì½¤½¤·¤Æ¡¢Å£ºê¤È¿¿¿Í¤Î·è»à¤ÎÀï¤¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¼ö½Ñ»Ë¾åºÇÂç¤Î·ãÆ®¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼ö½Ñ»Õ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åá¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¸×¾ó¤¯¤ó¡×¤È¸×¾ó¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë²µ¹ü¤Î»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×OP¥Æー¥Þ¡¦KingGnu¡ÖSPECIALZ¡×¤ÈED¥Æー¥Þ¡¦ÍÓÊ¸³Ø¡Ömore than words¡×¤Î2¶Ê¤¬¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤Ë¤ÆÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹¤¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿¸×¾ó¡¢¸Þ¾ò¡¢²µ¹ü¤Î3¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿A5¥µ¥¤¥º¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Üー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡10·î24Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ5ÂçÅÔ»Ô¤Ç¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤Î±þ±ç¾å±Ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢±þ±ç¾å±Ç¤Î¿´ÆÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºîÉü³è¾å±Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃµé²á¼ö±åÎî¡¦µ§ËÜÎ¤¹á¤¬6¤Ä¤Î¿´ÆÀ¤òÀâÌÀ¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹Î¤¹á¤Î»Ñ¤ä¡¢¹âÀì¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¿¿´õ¤ËÌÚÅá¤Ç²¥¤é¤ì¤ë²µ¹ü¡¢¶µ¼¼¤Ç²µ¹ü¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Î¤¹á¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÎ¤¹á¤Ë¾Ç¤ë²µ¹ü¡¢¿¿´õ¡¢Ûù¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±Ç½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢Íª¿Î¤¯¤ó¡¢Í«ÂÀ¤¯¤ó¡¢¸ç¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ãå¤°¤ë¤ß¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë