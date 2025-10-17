¡Ú¥¼¥í¥ï¥ó¡ÛVENY¤¬Å·²¼°ì¥¸¥å¥Ë¥¢À©ÇÆ¡ª ¡Ö10¼þÇ¯¶½¹Ô¤ò¸å³Ú±à¤Ç¡×¤Î´ê¤¤¤âÅ·¤«¤éà¾µÂúá
¡¡¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó£±£·Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡ÖÅ·²¼°ì¥¸¥å¥Ë¥¢£²£°£²£µ¡×¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ö£Å£Î£Ù¡Ê£²£¶¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¼ëºíÍµ´ð¡Ê£²£¶¡Ë¤ò²¼¤·¡¢±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤ÌÁÔÀä¤Ê°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ö£Å£Î£Ù¤Ï¼ëºí¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò¤¯¤é¤¤µçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤é¤Î¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤Ï¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¡£¥¥Ã¥¯¤ÎÍò¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤Ç¼ëºí¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤³¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Î´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿£Ö£Å£Î£Ù¤Ï¡¢Å·¤ÎÀ¼¤Ë´ê¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´ÀÁµá¡¢Á´ÉéÃ´¤ò¥¼¥í¥ï¥ó¤ËÇ¤¤»¤¿¾å¤Ç¡¢£Ö£Å£Î£Ù¤¿¤ó¤Î£±£°¼þÇ¯¶½¹Ô¤ò¸å³Ú±à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ×ÀÁ¡£¡Ö¤½¤Î´ê¤¤¤«¤Ê¤¨¤¿¤ê¡×¤ÈÅ·¤ÎÀ¼¤«¤é¤Î¾µÂú¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Öº£Æü½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é£±£±¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡£»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Âç²ñ¤ò³«¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¼¥í¥ï¥ó¡¢¤¤¤ÞÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡»ä¤â¤è¤¯¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£Ö£Å£Î£Ù¤¬½Ð¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é²Ú¤ä¤«¤Ê¥¼¥í¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¥¼¥í¥ï¥ó¤Î¡Ë°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤ÎºÆ·ú¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¹µ¼¼¤Øµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£