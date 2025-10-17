◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第３戦 ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）

日本ハムの伊藤大海投手が８回５安打無失点、毎回の１１奪三振で勝利投手となった。お立ち台では「絶対勝つぞ」と大絶叫。「あんま普段やらないので。なんも考えていなかったので、とりあえず叫べばいいかな。あしたも状況は変わらないのでチームを鼓舞できればいかな」と、はにかんだ。

球団では０６、０８年のダルビッシュ、１４年の大谷、前日（１６日）の福島に続きポストシーズン２ケタ奪三振を記録し、チームの昨季から続く最終Ｓでのソフトバンク戦の連敗を５で止めた。「（達）孝太も（福島）蓮もすごくいい見本を見せてくれたので丁寧に丁寧に投げた」と第１戦、第２戦で好投した後輩に負けじとエースの意地を見せた。

昨季もソフトバンクとの最終Ｓで先発したが、６回途中１０安打４失点で敗戦投手になった。「その悔しさもまだ忘れていないですし、こういうところで勝つために、一日一日考えて過ごしてきたので結果が出たのはすごくうれしい」。１年越しのリベンジに充実感を見せた。