「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

ファーストＳで巨人を連勝で破り、甲子園に乗り込んできたＤｅＮＡだったが、敵地ではリーグ王者の底力の前にはね返されて３連敗。２年連続の下克上を成し遂げることはできなかった。

南場智子オーナーは「一番はレギュラーシーズンの優勝。そして日本一連覇。狙ってたんですけど、ともにかなわずというところで、悔しいシーズンになってしまいました。ファンの方々にお約束していたリーグ優勝を達成できなくて、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

今季限りで退任する三浦監督については「５年間指揮を執ってくれた三浦監督に本当に感謝しています。大変だったと思います。選手時代もどんな時も１人でマウンドに立って投げ抜く人ですので。強靱な精神力の持ち主でありますけども、自分がプレーするのとは違うストレス。プレッシャーもあったと思います。感謝しています」と思いを寄せた。

慰留に努めながら、今季限りでの退任となった背景を「監督の方から、今年最大で唯一の目標であるリーグ優勝が達成できなかったと。それだけの覚悟でやってきたので、それについては受け入れて。受理することにしました」と明かした。