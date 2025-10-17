　国際サッカー連盟(FIFA)は18日、最新のFIFAランキングを発表した。日本代表は前回と変わらず19位をキープ。北中米W杯ポット2圏内の24位オーストリアとのポイント差を大きく引き離しており、史上初めてポット2で本大会に臨むことが確定した。

　日本代表は今回の国際AマッチウィークでFIFAランキング37位のパラグアイに引き分け、同6位のブラジルに勝利。約5ポイント増加で「1645.34」としたが、18位セネガルの「1650.61」には届かなかった。

　それでも北中米W杯に向けたミッションは達成した。W杯ポット2確定となる「開催国も含む上位24か国」ラインは23位エクアドルと24位オーストリアの間にあり、オーストリアは現在「1586.98」となっているため、ポット分けが決まる11月のFIFAランキング発表までの2試合で日本が逆転されるポイント差ではなくなり、日本のポット2が確定した。

　なお、スペインが首位浮上を果たした9月に続いてトップをキープし、9月に首位から3位に転落していたアルゼンチンが今回で2位に浮上。フランスが3位になった。また日本に敗れたブラジルが7位に転落するなど、上位陣に細かい順位変動が起きている。

　また北中米W杯欧州予選で好調を保っているノルウェーが29位につけており、2013年8月以来となるトップ30復帰を達成。さらに2022年のウクライナ戦争以来、国際大会に参加できていないロシアが親善試合で3年間無敗を保ち、2016年6月以来の30位浮上を果たしている。

1.(1)スペイン

2.(3)アルゼンチン

3.(2)フランス

4.(4)イングランド

5.(5)ポルトガル

6.(7)オランダ

7.(6)ブラジル

8.(8)ベルギー

9.(10)イタリア

10.(12)ドイツ

11.(9)クロアチア

12.(11)モロッコ

13.(13)コロンビア

14.(14)メキシコ

15.(15)ウルグアイ

16.(16)アメリカ

17.(17)スイス

18.(18)セネガル

19.(19)日本

20.(20)デンマーク

21.(21)イラン

22.(23)韓国

23.(24)エクアドル

24.(22)オーストリア

25.(25)オーストラリア

26.(27)トルコ

27.(28)ウクライナ

28.(26)カナダ

29.(31)ノルウェー

30.(33)ロシア