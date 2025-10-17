10月29日にリリースされる、BE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』。そのリード曲がThe Jackson 5の「I Want You Back」のリメイクカバーであることが発表された。

■グループの色、メンバーのルーツを活かす楽曲

同曲はSKY-HIとSunnyがプロデュースし、生バンドを使ってレコーディング。1969年に発表された名曲が、新しい形となってBE:FIRSTが令和に蘇らせる。カバー曲には、原曲を忠実にカバーするパターンと、リスペクトをもってアレンジするパターンがあるが、今回は後者。原曲をHIPHOP的に再解釈し、新たな歌詞を加えて歌とラップで表現をしている。10月27日に先行配信リリースされるとのことで、原曲が持つソウルフルなテイストがどう生まれ変わるのか、今から楽しみだ。

SKY-HIのコメントには、「ルーツミュージックでもあり、近代ボーイバンドとしてのプロトタイプでもあるThe Jackson 5に対してリスペクトを込めたリメイク型のカバーをさせていただいて、2025年にもう一度この楽曲の素晴らしさが伝わっていけば」という一文があった（※1）。振り返ってみれば、今年8月に「Secret Garden」をリリースした際には「2010年代R&Bをルーツに持つ」という言葉を使ったうえで、楽曲の解説がなされていた（※2）。

メンバー個人で言えば、MANATOはニューヨーク留学をきっかけにHIPHOPを聴くようになったと語っていたことがあり、R&BやHIPHOPにルーツがある。また、10月14日に行なわれたInstagramライブで、SOTAが子供の頃に母親と喧嘩をした時に「I Want You Back」を聴いて泣いたこと、そしてそれがマイケル・ジャクソンとの出逢いに繋がっていると語っていた。

振り返れば、こうしたグループの色、メンバーのルーツを活かすように過去にもマイケル・ジャクソンの影響を受けた楽曲を多々リリースしてきた。たとえば「Scream」は、SKY-HIが振り付けに「マイケル（・ジャクソン）性を入れたかった」といい、「マイケルを尊敬してやまないkazukiしかいないでしょう」と、コレオグラフにs**t kingz・kazukiを起用した理由を語っていたこともある（※3）。そう考えると、BE:FIRSTが「I Want You Back」をカバーするのも納得だ。

■影響力を持つBE:FIRSTだからこそ意味を持つカバーに

「I Want You Back」をカバーするだけでなく、ベストアルバムのリード曲としたことにも意味があるのだろう。今や大きな影響力を持つグループにまで成長したBE:FIRST。その彼らが「I Want You Back」をカバーすることで、さらに広く彼らの音楽性が広がっていくきっかけになるのではないだろうか。

実際、「僕たちなりの解釈と、今この時代にBE:FIRSTがやる意味を落とし込んでいる自信がある」とInstagramライブで語っていたSOTAを中心に、LEOやRYUHEIも「バトンをつなぎたい」という思いを発信し続けていた。特に、LEOは「（原曲を）知らない世代がいるかもしれないから、原曲もたくさん聴いてもらって、知ってもらえたらもっと嬉しい」とストレートに言葉にし、RYUHEIも「BE:FIRSTが（この曲を）やってこそ意味があると思う」と自分たちが「I Want You Back」を後世に繋いでいく意気込みを語っていた。

自分たちの音楽を表現しつつ、レガシーとなる楽曲を伝えていく存在にもなったBE:FIRST。「ポップスにBE:FIRSTイズムを保ったままダンスを乗せていくので、すごく面白いと思う」、「（『I Want You Back』を）ここまでHIPHOPで解釈できるとは思わなかった」というInstagramライブでのSOTAの言葉も手伝い、期待せざるを得ない。先行配信日、そしてベストアルバムのリリース日が待ち切れない。

（文＝高橋梓）