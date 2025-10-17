神戸は逆転3連覇遠ざかるドロー…吉田監督「残り4試合、信じて勝ち続ける」ACLEはターンオーバー起用へ
[10.17 J1第34節 神戸 0-0 鹿島 ノエスタ]
ヴィッセル神戸は17日、J1第34節で首位の鹿島アントラーズと対戦し、0-0で引き分けた。国際Aマッチウィークを挟んで前節の浦和戦(●0-1)に続いての痛い足踏み。残り4試合で勝ち点5ポイント差を縮めることができず、3連覇が遠ざかる結果となった。
試合前時点で勝ち点65の首位・鹿島と、同60の4位・神戸との上位対決。逆転での3連覇を狙う神戸は試合序盤、サイド攻撃から一方的に攻勢を続け、FW大迫勇也やFW宮代大聖が決定機を作った。だが、FW早川友基のスーパーセーブなどに阻まれた結果、先行逃げ切りの展開に持ち込めなかった。
次第に鹿島に主導権を握られる形となったが、DFマテウス・トゥーレルを中心とした守備陣が鹿島の攻撃陣を抑え込み、決定機はなかなか作らせず。後半アディショナルタイム5分にはカウンターからFW田川亨介にフリーで抜け出される場面もあったが、左足シュートにはGK前川黛也が立ちはだかり、0-0で終えた。
試合後、フラッシュインタビューに応じた吉田孝行監督は悔しさを押し殺しながら「勝たなきゃいけない試合だったが、みんなよくやってくれたと思う。残り4試合、自分たちは信じて勝ち続ける」と宣言。22日には敵地・韓国でAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の江原FC戦を控えるなか、「そこで今日出られなかった選手が悔しさを晴らし、さらにチームを活性化させようと伝えた」とターンオーバー起用で臨む考えを明らかにした。
