か、かんわいいぃぃいいッ♡【GU × スンスン】大人も狙いたい！「コラボアイテム」

公式サイトで『⼤⼈気「パペットスンスン」と ジーユーの初めてのコラボレーション』と発表された大注目のコラボ商品は、いよいよ10/31（金）に販売スタート予定！ 可愛さたっぷりだけどデイリーに取り入れやすそうなアパレルと、お出かけの相棒にしたいキュートなポーチがラインナップ。そんな「コラボアイテム」のなかから今回は、大人世代におすすめしたい商品をピックアップして紹介します。

ポケットから顔を出すスンスンがキュート

【GU】「オーバーサイズカーディガン パペットスンスン」\3,990（税込）

トレンド感たっぷりのフェザーヤーンを使ったゆったりカーディガンは、ポケットからひょっこり顔を出したスンスンがポイント。立体感のある刺繍のスンスンは、子どもっぽくならず高見えしそう。ブラックとブルーの2色展開で、どちらも大人のデイリーコーデに合わせやすそうなカラーです。サイズ展開もXS～3XLと幅広く、ジャストサイズはもちろん、あえてだぼっと着るのも今年らしくておすすめ。

ジャガード編みのスンスンをコーデの主役に

【GU】「オーバーサイズニットプルオーバー パペットスンスン」\2,990（税込）

スンスンのキュートな顔と愛らしいメッセージが、ジャガード編みで表現されたニットプルオーバー。オーバーサイズのシルエットはトレンドをしっかり押さえていて、今季のスタイリングの主役として重宝しそうな予感。ブラウンやグレーなど幅広い色と好相性で、手持ちのボトムスとも想像以上に合わせやすいはず。

毎日バッグに忍ばせたい！ ぬいぐるみポーチ

【GU】「ポーチ パペットスンスン 2」\1,990（税込）

スンスンをかたどったぬいぐるみのような見た目のポーチ。メイク道具や文房具などを入れて持ち運べます。縦が16.5cmあるので、ペンがすっぽり入りそう。公式サイトによると「底面が平らになっているので、座らせて置くことができます」とのことで、デスクにちょこんと座らせておいても、きっと可愛いはず！

缶詰風ポーチにワクワクを詰め込んで

【GU】「ポーチ パペットスンスン 1」\1,990（税込）

レトロな缶詰風デザインのポーチは、まるで缶を開けたように上部全体がパカッと開くので、小物をポンポンと入れやすそう。蓋を開けるとスンスン、ノンノン、おじいちゃんのゾンゾンが現れる遊び心ある仕様で、開けたまま置いておくのもよさそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N